煽動暴力嫌疑！　共和黨議員嗆：川普敗選恐掀美國內戰

▲俄亥俄州參議員竟然說「川普輸了恐會引發美國內戰」。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）家鄉俄亥俄州的參議員喬治連（George Lang），22日在競選大會上竟然說，川普2024如果敗選，「恐怕會引發內戰」。此話一出隨即遭到炎上，民主黨現任副總統、總統候選人賀錦麗團隊也緊急呼籲，川普與范斯應公開譴責喬治連的聳動發言。

喬治連在范斯被提名後的首個獨立競選大會上發言，上台就先大喊川普中槍時的名言，「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」（Fight! Fight! Fight!）他隨即表示，他全心相信在政治上，川普和范斯是最後能夠拯救美國的機會，「我們正為國家的靈魂戰鬥，我們在為下一代和下下一代戰鬥。一場我們難以想像的戰鬥。」

▲美國前總統川普。（圖／路透）



「我怕如果這次大選輸了」，喬治連說，「將會需要一場內戰來拯救這個國家。美國當然會被拯救，這會是人類歷史上最大的一場實驗。」

喬治連這番話引起一片抨擊，賀錦麗團隊當天下午也公開呼籲，川普本人和范斯都應該譴責喬治連，並且為公開這種暴力發言而道歉。

賀錦麗團隊發言人毛莎（Ammar Moussa）在聲明中表示，川普和范斯正在舉行一場公開散播仇恨，並承諾會報復競爭對手的競選活動。

▲賀錦麗團隊要求川普及范斯道歉。（圖／路透）

喬治連的聳動發言引發許多美國人的反感，網友紛紛留言，「現在就彈劾他」、「什麼爛東西」、「說這種話的一定是第一個跑的」、「共和黨根本就不想要團結，他們只想要暴力，他應該立刻辭職！」

值得注意的是，當喬治連發言完後，范斯登台並一一唱名感謝多位在地共和黨人的支持，唯獨漏掉喬治連。當意識到出大事了，喬治連也在X上發布道歉聲明，儘管全文並未提及對不起，「我對當下在台上太過興奮所做的分裂發言感到後悔。尤其是上禮拜才發生對川普總統的暗殺未遂案，我們都應該注意在政治場合上說的話，我自己也是。」