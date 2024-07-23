《辛普森》神預言美國首位女總統？　心機操作內幕曝光

▲美國副總統賀錦麗有意接替拜登競選2024。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統拜登宣布退出選舉，表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）後，大量哏圖、影片流傳社群網路，眼尖網友發現《辛普森家庭》角色「麗莎（花枝）辛普森」（Lisa Simpson）與賀錦麗穿搭非常相似，直呼「又一次神預言」。對此，我國國安會前副秘書長楊永明認為，賀錦麗的公關很會操作，蹭《辛普森家庭》的味道居多。

▲《辛普森家庭》出現類似場景。（圖／翻攝自YouTube）

《辛普森家庭》該集內容於2000年3月首次播出，是第11季的第17集，名為「巴特走向未來」（Bart to the Future），內容為麗莎當選美國總統。眼尖網友發現，在這集裡面，麗莎身上穿的紫色套裝，與賀錦麗2021年宣誓就職的衣服顏色相同，而且都戴著珍珠項鍊，此番對比頓時引發社群網路熱議。

▲美國副總統賀錦麗2021年宣誓就職的這天穿上紫色服裝。（圖／達志影像／美聯社）

台灣政論節目《新聞大白話》也「湊一腳」，楊永明22日在節目中發表自己的看法，認為賀錦麗之所以穿著與麗莎極為相似，可能是她的公關刻意要蹭《辛普森家庭》。他說賀錦麗的公關非常厲害，從她競選檢察長時就為她打點相關事務。

楊永明也認為賀錦麗是當前民主黨最佳候選人，但參考台灣國民黨在2016總統大選陣前「換柱」的例子，他並不是太看好賀錦麗的選情。