裴洛西表態支持！　賀錦麗競選首日「狂吸26億資金」創紀錄

▲美國眾議院前議長裴洛西（右）表態支持副總統賀錦麗（左）參選。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

拜登震撼宣布退選並表態支持副手賀錦麗參選後，並未在第一時間表態的眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）終於宣布支持賀錦麗。賀錦麗也火速與「核心支持者們」舉行視訊會議，並在宣布競選首日募集到8100萬美元（約新台幣26.6億元）的資金，創下美國競選歷史上的單日新高。

裴洛西是逼宮拜登的要角之一，拜登21日宣布退選並支持賀錦麗時，民主黨各州主席與前總統柯林頓夫婦都一致表態支持，裴洛西與前總統歐巴馬卻都靜悄悄。然而不到24小時內，裴洛西終於發表聲明，表態支持賀錦麗。

裴洛西表示，「今天我懷著巨大的自豪感與對國家未來的無限樂觀，支持副總統賀錦麗競選美國總統。我在公開、個人與政治上，都熱情支持賀錦麗競選總統。」

賀錦麗競選團隊22日表示，他們在投入競選的首個24小時內募集到了8100萬美元資金，也是美國有史以來單日募集最多資金的紀錄。

數據顯示，贊助者中有8.8萬名基層支持者，其中60％的人是在2024總統大選中首次捐錢贊助。

此前賀錦麗競選團隊組織了一場Zoom視訊會議，與她的300位「核心支持者」進行對話。賀錦麗的競選幕僚長尼克斯（Sheila Nix）當時就在會中表示，他們已在拜登宣布退選後，募集到了5600萬美元資金（約新台幣18.4億元）。