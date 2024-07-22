凱米詭變「登陸」或頭頂穿越台灣！3地區最強風雨　最快中午發陸警

▲凱米颱風有增強趨勢。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象署發布今年第一個海上颱風警報，第3號中度颱風「凱米」逼近台灣，預估24、25日（周三、四）是影響最明顯時候，將帶來強風豪雨，預測路徑，明天（23日）下半天至24日朝西北轉向，有越來越接近台灣的趨勢，並於24、25日通過台灣北端，氣象署不排除明天中午前後到傍晚將發布陸上颱風警報。

氣象預報員謝佩芸表示，今晚11時凱米中心位在鵝鑾鼻東南方約580公里處，強度維持中颱，但有增強趨勢，正朝北移動、逐漸接近台灣東南方海面，因此氣象署發布首波海警，颱風對巴士海峽、台灣東南部及台灣東北部海面構成威脅。

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▼凱米轉彎往西偏折角度還有變數。（圖／中央氣象署）



謝佩芸指出，氣象署預測凱米路徑，明天下半天至24日朝西北轉向，24、25日通過台灣北端，最快明天中午前後就會發陸警，颱風越過台灣後朝馬祖前近，馬祖則需防範颱風威脅。未來颱風接近台灣過程中，往西偏折的角度還有變數，從「穿過北部海面」到「登陸本島部分陸地」都是可能範圍，依據中心位置不同，對各地風雨強弱都仍有變數，未來兩天需密切觀察，這段時間提醒民眾預先做好防颱準備。

明天上半天颱風影響不明顯，隨著颱風外圍環流接近台灣，迎風面北部、宜花上半天將有間歇性風雨，下半天至晚間風雨越來越明顯；中南部則維持上午多雲到晴、午後有雷陣雨，尤其南部午後仍有局部大雨可能，沒下雨時仍感受悶熱，北部、金門有局部36度以上高溫。

氣象署提醒，明天白天颱風影響不明顯，越晚迎風面風雨越來越顯著，24、25日颱風影響明顯，又以西半部、宜蘭、北花蓮影響最劇，西半部山區並有大豪雨等級以上降雨可能。