　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

凱米詭變「登陸」或頭頂穿越台灣！3地區最強風雨　最快中午發陸警

▲▼凱米颱風。（圖／翻攝NOAA）

▲凱米颱風有增強趨勢。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署發布今年第一個海上颱風警報，第3號中度颱風「凱米」逼近台灣，預估24、25日（周三、四）是影響最明顯時候，將帶來強風豪雨，預測路徑，明天（23日）下半天至24日朝西北轉向，有越來越接近台灣的趨勢，並於24、25日通過台灣北端，氣象署不排除明天中午前後到傍晚將發布陸上颱風警報。

氣象預報員謝佩芸表示，今晚11時凱米中心位在鵝鑾鼻東南方約580公里處，強度維持中颱，但有增強趨勢，正朝北移動、逐漸接近台灣東南方海面，因此氣象署發布首波海警，颱風對巴士海峽、台灣東南部及台灣東北部海面構成威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼凱米轉彎往西偏折角度還有變數。（圖／中央氣象署）

▲▼凱米颱風。（圖／中央氣象署）

謝佩芸指出，氣象署預測凱米路徑，明天下半天至24日朝西北轉向，24、25日通過台灣北端，最快明天中午前後就會發陸警，颱風越過台灣後朝馬祖前近，馬祖則需防範颱風威脅。未來颱風接近台灣過程中，往西偏折的角度還有變數，從「穿過北部海面」到「登陸本島部分陸地」都是可能範圍，依據中心位置不同，對各地風雨強弱都仍有變數，未來兩天需密切觀察，這段時間提醒民眾預先做好防颱準備。

明天上半天颱風影響不明顯，隨著颱風外圍環流接近台灣，迎風面北部、宜花上半天將有間歇性風雨，下半天至晚間風雨越來越明顯；中南部則維持上午多雲到晴、午後有雷陣雨，尤其南部午後仍有局部大雨可能，沒下雨時仍感受悶熱，北部、金門有局部36度以上高溫。

氣象署提醒，明天白天颱風影響不明顯，越晚迎風面風雨越來越顯著，24、25日颱風影響明顯，又以西半部、宜蘭、北花蓮影響最劇，西半部山區並有大豪雨等級以上降雨可能。

▲▼凱米颱風。（圖／中央氣象署）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
凱米加速轉彎！23:30首發海上警報　暴風圈估罩半個台灣
蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」
挖到遺跡停工　台積電嘉義廠急徵「耐熱挖土人員」！待遇曝光
北車驚見大片鮮血　女跌倒「腫脹破裂」一路染紅地板

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

凱米颱風海警發布　停班停課粉專發文一堆人留言

凱米詭變「登陸」或頭頂穿越台灣！3地區最強風雨　最快明發陸警

快訊／凱米加速轉彎！23:30首發海上警報　暴風圈估罩半個台灣

影片只有幾萬觀看！YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」：也是暈了

台北市暴風侵襲率達99%　凱米「路徑南修」往東北角壓近

凱米轉彎還在變強估23:30發海警　2條路侵台「紫爆風雨」恐致災

好友「LINE不讀不回」卻秒回交友神器！她1舉動...網搖頭了

新北虐童2惡師曾獲「資深表揚」　教育局：撤銷資格並追回獎狀

離島船班4航線明起停駛！凱米亂海運異動一次看

凱米颱風「強碰年度大潮」！專家：留意海水倒灌　警戒區一次看

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

(無字)助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

義大Outlet有蛇！花車驚見「臭青母蠕動」　店員急甩特價鞋

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

凱米颱風海警發布　停班停課粉專發文一堆人留言

凱米詭變「登陸」或頭頂穿越台灣！3地區最強風雨　最快明發陸警

快訊／凱米加速轉彎！23:30首發海上警報　暴風圈估罩半個台灣

影片只有幾萬觀看！YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」：也是暈了

台北市暴風侵襲率達99%　凱米「路徑南修」往東北角壓近

凱米轉彎還在變強估23:30發海警　2條路侵台「紫爆風雨」恐致災

好友「LINE不讀不回」卻秒回交友神器！她1舉動...網搖頭了

新北虐童2惡師曾獲「資深表揚」　教育局：撤銷資格並追回獎狀

離島船班4航線明起停駛！凱米亂海運異動一次看

凱米颱風「強碰年度大潮」！專家：留意海水倒灌　警戒區一次看

30歲OL「喝蔬果汁」2天1瓶！　喝成重度脂肪肝

快訊／賀錦麗白宮公開談話　笑讚「拜登3年成就」贏過許多2屆總統

00940規模首跌破1700億　巨嬰第2波配息仍可期

凱米颱風海警發布　停班停課粉專發文一堆人留言

微軟大當機　達美航空再取消「逾600航班」！

拍下食蛋蛇進食過程　張嘴吞比頭還大的蛋

生活熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」：也是暈了

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

台北暴風侵襲率99%　凱米路徑壓近東北角

中颱凱米「登陸3縣市」機率過半　粉專示警：猛烈雨勢至少2天半

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

「大暑」來了！5生肖開始轉運

咖啡店表態：不收藍白支持者　人潮爆滿！突宣布暫不收客

「沒提早10分鐘」算遲到　新人反擊1句！主管惦惦了

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米颱風「強碰年度大潮」！留意海水倒灌　警戒區一次看

3個月年終「行政妹喊裸辭」　親友狂勸：太可惜

更多熱門

相關新聞

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

中央氣象署22日深夜11時30分，針對中度颱風「凱米」（Gaemi）發布海上颱風警報。對此，有66萬人追蹤、專門發布停班停課資訊的粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」也發文表示，23日正常上班上課，若有變化將盡速更新，而該文下方也吸引大批網友留言。

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

凱米來襲逼出盧主播！盧秀燕現身颱風動態圖

凱米來襲逼出盧主播！盧秀燕現身颱風動態圖

台北暴風侵襲率99%　凱米路徑壓近東北角

台北暴風侵襲率99%　凱米路徑壓近東北角

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

關鍵字：

氣象氣象雲凱米颱風颱風海上警報颱風假陸上警報陸警

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

即／國1大雅段嚴重追撞塞爆！救護車一度困車流

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

凱米來襲逼出盧主播！盧秀燕現身颱風動態圖

北車驚見大片鮮血　女子跌倒送醫

蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」

YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」：也是暈了

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

台北暴風侵襲率99%　凱米路徑壓近東北角

22歲陸女提分手…遭前男友連捅16刀亡

24、25日放颱風假？蔣萬安這樣說

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

(無字)助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面