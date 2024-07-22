打狗祭卡司公布！3室外+6室內舞台「最香音樂祭」　63組藝人登台

▲2024打狗祭今日公布首波卡司，包括HUSH、巴奈、持修、萬芳與戴佩妮。（圖／高流提供）

記者許宥孺／高雄報導

南臺灣入秋最香也最歡樂的音樂祭「打狗祭」將於10月11至13日舉辦，日前早鳥票開賣不到10分鐘完售，今(22日各種預售票也正式開賣，主辦單位也公布首波「金聲加持」卡司，包括HUSH、巴奈、持修、萬芳與戴佩妮，今年將有9座舞台、63組國內外藝人登台，呈現不同的演出風格。

Takao Rock打狗祭邁入第4年，去年三天活動吸引10萬歌迷湧入，多元的音樂風格與舞台演出深受歌迷好評與肯定。今年TTXC以「生成 Generative」、「人工智慧AI」、「人類Mankind」、「進化Evolution」四個面向組合而成遊戲的縮寫（G.A.M.E.）為主題，整合亞洲最大XR影展XR Dreamland、高雄電影節與Takao Rock打狗祭，透過橫跨影視音產業與科技藝術的交互運用，展示文化科技創造的精彩未來。

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▲2024打狗祭仍以外星小怪獸為主視覺設計，主要角色帶入樂器在海風廣場玩音樂。（圖／高流提供）

高流執行長丁度嵐指出，打狗祭是高流自辦的音樂祭活動，以各具特色的外星小怪獸為主視覺設計，寓意小怪獸們每年於打狗祭期間引領歌迷來到高流，因音樂相聚、釋放能量並找到自我。今年首波卡司5位創作歌手都在各自的音樂路上展現獨特的生命姿態，寫出自己唱出自己的所思所感，是今年打狗祭特別關注並與歌迷分享的音樂面向。

今年打狗祭早鳥票提前於7月8日開賣，不到10分鐘即完售，今日則是開賣前夜祭、單日、雙日等預售票種，同時也公布眾所期待的第一波「金聲加持」卡司，包括HUSH、巴奈、持修、萬芳與戴佩妮共五位創作型歌手，都曾獲金曲獎不同獎項的肯定，其中萬芳與戴佩妮更是首度參與打狗祭演出，更多精彩卡司將會陸續公布。

▲萬芳、戴佩妮是首度參加打狗祭演出。（圖／高流提供）

高流表示，今年打狗祭除了原有的海風、海音、珊瑚、大庫及小庫五大主題舞台，特別在音浪塔大廳增設海膽舞台，加上預計與常駐店家共同加開3座合作舞台，今年總舞台數將達9座，預估會有多達63組的國內外藝人、樂團、DJ參與演出，為今年活動提供更多音樂風格及多元舞台，其中室內空間舞台數達三分之二，提供歌迷朋友更多舒適的觀賞空間，也讓打狗祭成為更名符其實「全台最香」的音樂祭。