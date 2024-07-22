賓士變烤箱！粗心嬤下車「1歲孫女鎖車內」　警消破窗救出

▲粗心嬤大熱天把孫女反鎖車內。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄一名64歲李姓阿嬤今(22日)中午帶1歲大孫女出門，下車時不慎將孫女反鎖在車內，隔壁麵攤老闆發現後，趕緊報警處理，同時拿出長水管替轎車灑水降溫，消防局趕抵現場後，緊急破窗救出女嬰，好在女嬰當時在睡覺，不過被救出時全身是汗，把阿嬤嚇壞了。

下午1點多，當時李姓阿嬤開車帶著孫女前往鹽埕區新樂街一家理髮店，阿嬤停好車後，先將車子熄火，並到後車廂拿娃娃車，準備開後車門抱孫女時，卻發現遙控器不在身上，不慎將孫女反鎖在車內，焦急地不知如何是好。

▲▼麵攤老闆幫忙灑水降溫。（圖／記者吳世龍攝）

一旁的麵攤老闆發現後，怕女嬰在車內熱昏，熱心地拿出水管替轎車澆水降溫。阿嬤則連絡女兒，詢問是否能遠端遙控開車門，同時等待消防隊到場救援。

消防員趕抵現場後，發現女嬰不哭不鬧，正在座椅上熟睡，而阿嬤聯繫家人後，車門仍遲遲無法打開，救人要緊，只好趕緊破窗把女嬰救出。

▲消防隊破窗救出女嬰。（圖／記者吳世龍攝）

李姓阿嬤趕緊到後座查看孫女，發現孫女全身是汗，還好並無大礙，連忙向消防員、麵攤老闆說謝謝。消防員詢問是否需要送醫，阿嬤則表示不需要。

▲阿嬤抱著孫女向店家、消防員致謝。（圖／記者吳世龍攝）