中颱凱米最快今晚發海警　「周三周四最劇烈」強風豪雨襲全台

▲凱米轉為中颱，不排除今晚到明天清晨發布海上警報。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風在今（22日）下午2時增強為中度颱風，中央氣象署不排除今晚到明天清晨發布海上警報，明下午發布陸上警報，周三、周四影響台灣最劇烈，全台灣可能都有強風豪雨出現，依路徑來看，中部、北部、宜蘭及馬祖影響最大，南部、澎湖也有較明顯的風雨出現，做好防颱準備。

氣象署預報員劉宇其指出，凱米颱風目前位在台灣東南方約640公里海面上，已經增強為中度颱風，未來逐漸朝台灣東方海面前進，預計周三、周四會影響台灣，大部分地方帶來強風及豪雨。

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他說，今天晴朗，天氣比較悶熱，山區及南部因午後對流雲系發展，帶來局部性降雨，但到了明天，凱米颱風外圍環流逐步靠近，迎風面北部、東北部跟東部開始有短暫陣雨，北部、宜蘭及花蓮降雨越晚越明顯，東半部風浪也變大。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其表示，目前來看周三、周四是颱風影響最劇的時候，全台都可能有強風豪雨出現，對中部、北部、宜蘭及馬祖的影響是最大，南部和澎湖也有比較明顯的風雨出現，尤其西半部山區會有豪雨等級以上的雨勢。

他說，周五颱風進入中國，但馬祖離颱風較近，因此風雨仍大。中南部因受到偏南風、帶來水氣影響，容易有局部性豪雨發生的機率，一直到周末颱風遠離台灣，雨勢比較緩和。

▲隨著颱風接近，台灣沿海可能出現3公尺浪高。（圖／氣象署提供）

他提到，今天開始東半部海岸浪高增加，隨著颱風接近，明天在台灣的各沿海的浪高都有機會來到1公尺以上，甚至到入夜之後，東半部的沿海可能有3公尺左右的浪高出現，海象轉趨惡劣，提醒民眾注意。

至於颱風假，劉宇其說，颱風最接近時間點在周三下午到周四上半天，中心有機會通過台灣北部近海，是否達到颱風假標準，要等颱風路徑比較明朗、不確定性降低再評估，但對北部、東北部、馬祖及東部影響都是非常大，提醒大家要做好防颱準備。