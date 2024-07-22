　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中颱凱米最快今晚發海警　「周三周四最劇烈」強風豪雨襲全台

▲▼凱米颱風預測及未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲凱米轉為中颱，不排除今晚到明天清晨發布海上警報。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風在今（22日）下午2時增強為中度颱風，中央氣象署不排除今晚到明天清晨發布海上警報，明下午發布陸上警報，周三、周四影響台灣最劇烈，全台灣可能都有強風豪雨出現，依路徑來看，中部、北部、宜蘭及馬祖影響最大，南部、澎湖也有較明顯的風雨出現，做好防颱準備。

氣象署預報員劉宇其指出，凱米颱風目前位在台灣東南方約640公里海面上，已經增強為中度颱風，未來逐漸朝台灣東方海面前進，預計周三、周四會影響台灣，大部分地方帶來強風及豪雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，今天晴朗，天氣比較悶熱，山區及南部因午後對流雲系發展，帶來局部性降雨，但到了明天，凱米颱風外圍環流逐步靠近，迎風面北部、東北部跟東部開始有短暫陣雨，北部、宜蘭及花蓮降雨越晚越明顯，東半部風浪也變大。

▲▼凱米颱風預測及未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其表示，目前來看周三、周四是颱風影響最劇的時候，全台都可能有強風豪雨出現，對中部、北部、宜蘭及馬祖的影響是最大，南部和澎湖也有比較明顯的風雨出現，尤其西半部山區會有豪雨等級以上的雨勢。

他說，周五颱風進入中國，但馬祖離颱風較近，因此風雨仍大。中南部因受到偏南風、帶來水氣影響，容易有局部性豪雨發生的機率，一直到周末颱風遠離台灣，雨勢比較緩和。

▲▼凱米颱風預測及未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲隨著颱風接近，台灣沿海可能出現3公尺浪高。（圖／氣象署提供）

他提到，今天開始東半部海岸浪高增加，隨著颱風接近，明天在台灣的各沿海的浪高都有機會來到1公尺以上，甚至到入夜之後，東半部的沿海可能有3公尺左右的浪高出現，海象轉趨惡劣，提醒民眾注意。

至於颱風假，劉宇其說，颱風最接近時間點在周三下午到周四上半天，中心有機會通過台灣北部近海，是否達到颱風假標準，要等颱風路徑比較明朗、不確定性降低再評估，但對北部、東北部、馬祖及東部影響都是非常大，提醒大家要做好防颱準備。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
青鳥書店爆衝突！24歲工讀生不爽被念　揍女店長3拳
快訊／高雄過港隧道排風機遭撞墜毀！　車流嚴重回堵
最快今晚發海警　「周三周四最劇烈」強風豪雨襲全台
台股大屠殺612點　2大主因影響
快訊／與妻兒三峽溪戲水　45歲夫溺水死亡
蕭淑慎現況曝光！　幫人帶小孩月領3萬保母費
《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中颱凱米「登陸3縣市」機率過半　粉專示警：猛烈雨勢至少2天半

凱米颱風今晚影響東南部海域　農業部籲農漁民加強防颱

中颱凱米最快今晚發海警　「周三周四最劇烈」強風豪雨襲全台

頂新和德攜手早稻田大學棒球部　共同推動台灣基層棒球

快訊／嚴防凱米颱風！熱氣球嘉年華喊卡　明後綠島蘭嶼船班全取消

便當微波「塑化劑狂飆40倍」！醫曝對腎臟驚人危害　教1招避免

快訊／國家警報響了！大雷雨灌1地　暴雨警戒2小時　

男友超愛！把頭埋進胸部「是什麼感覺」　網浮誇形容：可以住在那

愛在心底口難開！12星座「表面冷淡、心裡卻愛到不行」3大原因大公開

BLACKPINK鐵粉「一整櫃珍藏」被清空！女友回1句...他崩潰趕人

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

中颱凱米「登陸3縣市」機率過半　粉專示警：猛烈雨勢至少2天半

凱米颱風今晚影響東南部海域　農業部籲農漁民加強防颱

中颱凱米最快今晚發海警　「周三周四最劇烈」強風豪雨襲全台

頂新和德攜手早稻田大學棒球部　共同推動台灣基層棒球

快訊／嚴防凱米颱風！熱氣球嘉年華喊卡　明後綠島蘭嶼船班全取消

便當微波「塑化劑狂飆40倍」！醫曝對腎臟驚人危害　教1招避免

快訊／國家警報響了！大雷雨灌1地　暴雨警戒2小時　

男友超愛！把頭埋進胸部「是什麼感覺」　網浮誇形容：可以住在那

愛在心底口難開！12星座「表面冷淡、心裡卻愛到不行」3大原因大公開

BLACKPINK鐵粉「一整櫃珍藏」被清空！女友回1句...他崩潰趕人

中颱凱米「登陸3縣市」機率過半　粉專示警：猛烈雨勢至少2天半

凱米颱風今晚影響東南部海域　農業部籲農漁民加強防颱

凱米警戒！龜山島明起封島4天　台東熱氣球嘉年華7／24起暫停3天

日星巴克話題「水蜜桃星冰樂」夏日限定！　滿滿果肉混合奶油超欠喝

老派ㄟ西式理髮廳喝杯咖啡！古亭小秘境　記得敲碗老闆隱藏版甜點

演唱會才秒殺！楊乃文現身台南開唱　聊「這話題」停不下來：講最多話的一次

Energy演唱會剩不到5天！　牛奶「身體狀況出現異常」：不要開玩笑

超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場！加碼收實用提袋、製冰盒

高雄夢時代5間新餐廳報到！　SOGO大巨蛋漢堡排嘉8／1開幕

剛畢業「爸媽計畫幫買房」她卻搖頭！女吐真實原因　網一看狂勸

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

生活熱門新聞

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米颱風變胖「暴風圈周三上午觸陸」　專家曝風雨最強時間

行動電源充電有禁區！台電：有3件事別做

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

「沒提早10分鐘」算遲到　新人反擊1句！主管惦惦了

有做就是奧客　他列11項超商NG行為

凱米路徑很像！歷年「4西北颱凶狠」奪近300命

日估凱米登陸台灣　「強風驟雨加劇」暴風圈驚人

更多熱門

相關新聞

快訊／嚴防凱米颱風！熱氣球嘉年華喊卡

快訊／嚴防凱米颱風！熱氣球嘉年華喊卡

中颱「凱米」來勢洶洶，且預測路徑不斷西移，侵台機率大增，氣象署預測24、25日兩天颱風影響最為劇烈。受到颱風影響，台東縣府稍早宣布取消24日至26日熱氣球嘉年華、以及鐵花燈之祭活動；原定25日鹿野高台光雕音樂會延期至8月2日舉行。

快訊／雨彈來襲！2縣市大雨特報　下到晚上

快訊／雨彈來襲！2縣市大雨特報　下到晚上

新北三峽飆40.1度高溫「北部紫爆」　鄭明典曝原因

新北三峽飆40.1度高溫「北部紫爆」　鄭明典曝原因

颱風「凱米」增強中！　北市水門最快明天「只出不進」

颱風「凱米」增強中！　北市水門最快明天「只出不進」

海溫適合颱風發展「凱米以巔峰型態侵台」　專家：全台風雨明顯

海溫適合颱風發展「凱米以巔峰型態侵台」　專家：全台風雨明顯

關鍵字：

颱風凱米強風豪雨氣象署

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米颱風變胖「暴風圈周三上午觸陸」　專家曝風雨最強時間

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面