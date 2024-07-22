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荷蘭「兒童性侵犯」代表參加奧運！　禁止入住選手村降爭議

▲▼荷蘭29歲沙灘排球運動員史蒂芬（Steven van de Velde）（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭29歲沙灘排球選手范德維爾德（Steven van de Velde）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

荷蘭29歲沙灘排球選手范德維爾德（Steven van de Velde）今年入選國家隊，代表荷蘭出征本屆巴黎奧運。不過，范德維爾德被爆出曾在2016年因性侵12歲女童而入獄，引發軒然大波，而荷蘭奧委會為降低爭議，禁止范德維爾德與媒體接觸，也不讓他入住奧運選手村。

根據《每日電訊報》報導，范德維爾德2014年在英國性侵一名年僅12歲的女童，因此被判4年徒刑，並被獲准在荷蘭服刑，之後根據荷蘭法律減輕刑期，而他也在2017年獲釋，重新開始參加國際比賽，如今，有前科的他更入選巴黎奧運國家代表隊。

▲▼荷蘭29歲沙灘排球選手范德維爾德（Steven van de Velde）曾性侵未成年兒童被判入獄4年。（圖／達志影像／美聯社）

▲范德維爾德入選荷蘭奧運國家隊。（圖／IG／volleybalnl）

這起事件曝光後引發各界譁然，荷蘭排球協會（Nevobo）強調，在他的重返體壇前，已經與荷蘭國家奧委會（NOC）、國際排球協會（FIVB）進行充分協商與討論，同時也諮詢過專家，認為范德維爾德再犯機率為零。

荷蘭奧委會代表范登霍根班（Pieter van den Hoogenband）21日表示，為了降低爭議，目前已禁止范德維爾德與任何媒體接觸，僅由他的隊友伊默斯（Matthew Immers）代表受訪。此外，范德維爾德也不會入住奧運選手村，由荷蘭方另外安排住處。

國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）則表示，國際奧委會無權決定范德維爾德能否出賽，奧運運動員的選拔全權由各國奧委會自行決定。

范德維爾德先前曾表示，他深知在奧運這個全球最大體育賽事前夕，自己的背景可能會引起國際媒體關注，但他仍感謝父母、朋友以及同事給他第二次機會，並且感謝荷蘭排球協會接納他，讓他有機會再次接觸運動。

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