　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國隊入住自帶中央空調宿舍　泰國選手羨慕：想去涼快一下

▲▼中國隊入住的大樓。（圖／翻攝自微博／新浪熱點）

▲中國隊入住的大樓。（圖／翻攝自微博／新浪熱點）

記者廖翊慈／綜合報導

泰國乒乓球選手瑾妮帕近日在巴黎進行奧運賽前訓練時表示，「這裡宿舍沒有空調，去訓練的來回巴士上也不開空調，巴黎真的太熱了。」她十分羨慕有中央空調的中國隊宿舍，甚至直呼「好想進去涼快一下。」

▲▼中國隊自帶空調，泰國選手直呼羨慕。（圖／翻攝自微博）

▲▼泰國乒乓球選手瑾妮帕。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國隊自帶空調，泰國選手直呼羨慕。（圖／翻攝自微博）

據《中華網新聞》報導，瑾妮帕稱，巴黎夏日酷熱難耐，得知中國隊除了入住有空調的宿舍外，還自帶廚師團隊，半開玩笑地希望能到中國隊宿舍享受清涼，並品嚐美味的豆角燜麵，相關影片引起熱議。

報導指出，為實踐環保理念，巴黎奧運選手村建設時，未安裝空調，僅配備了8000台電風扇用於夏季消暑，在選手村內沒有空調的大樓，也都安裝了地冷系統，可以承擔一部分調節溫度的功能。

▲▼中國隊自帶空調，泰國選手直呼羨慕。（圖／翻攝自微博）

▲▼瑾妮帕稱，選手村內的宿舍、巴士內沒有空調。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國隊自帶空調，泰國選手直呼羨慕。（圖／翻攝自微博）

中國代表團多次與法國奧組委溝通與協商，最終入駐少數帶中央空調的大樓，這棟玻璃外牆的樓，本身就是作為辦公大樓設計的，自帶中央空調，而中國奧運代表團人數眾多，正好需要一座比較大的樓作為基地，雙方協商，最後拿下了這棟大樓。

據悉，巴黎奧運組委允許各國可以在特殊情況下，選擇安裝符合委員會的技術標準的空調設備，並允許各隊自費訂購便攜式空調裝備。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／小吳、紀卜心發聯合聲明
快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐
女子忠孝東路墜樓亡！　死前曾打給老公
快訊／毛畯珅涉性侵6女童　改口只認猥褻再押2個月
救生育率　研擬「每胎每月補助3萬」
三峽飆40.1高溫「北部紫爆」　鄭明典曝原因
颱風凱米增強中！　北市水門最快明天「只出不進」
海溫適合颱風發展「凱米以巔峰型態侵台」　專家：全台風雨明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國隊入住自帶中央空調宿舍　泰國選手羨慕：想去涼快一下

港媒：三中全會「王滬寧角色吃重」　深受習近平倚重

加13萬才有車！BMW退出價格戰　陸經銷商毀約拒交車

三中全會緊接政治局會議　投行：陸短期內將有更多房地產政策

陸央行降息　官媒：不代表打開長債債息下行空間

陸央行降息10個基點　分析：降低融資成本、擴大內需

長沙鬧區一小車「高速衝向人群」！警通報8人輕重傷　肇事原因曝

短袖男化身「蘋果樹」！綁藏50台iPhone闖關失敗　走路怪怪被抓包

陸男拍死眼皮小飛蛾致摘除眼球　醫：綠膿桿菌感染

北京名校導師被爆猥褻女學生！露骨對話曝　陸網怒轟爛透了

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

中國隊入住自帶中央空調宿舍　泰國選手羨慕：想去涼快一下

港媒：三中全會「王滬寧角色吃重」　深受習近平倚重

加13萬才有車！BMW退出價格戰　陸經銷商毀約拒交車

三中全會緊接政治局會議　投行：陸短期內將有更多房地產政策

陸央行降息　官媒：不代表打開長債債息下行空間

陸央行降息10個基點　分析：降低融資成本、擴大內需

長沙鬧區一小車「高速衝向人群」！警通報8人輕重傷　肇事原因曝

短袖男化身「蘋果樹」！綁藏50台iPhone闖關失敗　走路怪怪被抓包

陸男拍死眼皮小飛蛾致摘除眼球　醫：綠膿桿菌感染

北京名校導師被爆猥褻女學生！露骨對話曝　陸網怒轟爛透了

巨嬰撐不住！00940失守10元發行價　股民急喊話：自救會回歸

租屋處冷氣不涼！他自費更換「退租卻帶不走」　結局曝光

閩南語考試改台灣國語　黃國昌酸：課本要不要改成「台灣國語文」？

密集恐懼視覺驚悚！觀眾看完《嘎啦》直接吐在影廳

高雄夢時代「動漫祭」14個角色齊聚　合影買周邊通通有

Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

跟上詹皇、字母哥等世界巨星腳步　王冠閎成台灣代表：我只想贏

徐若瑄突接到老師電話！急奔學校「帶兒看醫生」：最害怕的事之一

1929坪北士科壯闊水岸地標！「士科大院.」國際團隊打造超越大直宜居親水生活

小吳、紀卜心道歉！　認「回應不夠完善」：真誠面對錯誤並改進

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

大陸熱門新聞

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

男女客咖啡廳熱吻被趕走！留負評店家怒了

廣東蟑螂超進化！甩動觸鬚發橘光

巴比侖颱風最快午夜登陸海南島

健身房打掃阿嬤　竟拿下「健美冠軍」

女實況主深夜直播輕生　生前爆性成癮

走路姿勢太怪異！女子腿綁80支手錶想走私被看穿

北京名校導師被爆猥褻女學生！露骨對話曝

病患家屬持刀闖診間狂捅　醫生遭全身放血亡

兒媳實名舉報官員公婆！2人擁近億人民幣資產

陸男拍死眼皮小飛蛾致摘除眼球 醫：綠膿桿菌感染

奧迪退出中國價格戰2天「連漲2輪」

24歲大胃王暴斃！「極限吃播」前身材曝光

更多熱門

相關新聞

恩比德曝棄法國男籃主因　不怕被噓

恩比德曝棄法國男籃主因　不怕被噓

費城MVP長人恩比德(Joel Embiid)2022年5月取得法國公民身分，不過他去年10月宣布將加入美國男籃，惹惱了法國籃協，對此這位7屆全明星長人近日接受《紐約時報》訪問時坦言，這是一個艱難的決定，他點出法國與自己的祖國喀麥隆及非洲國家關係緊張，一直讓他感到擔憂，這也影響了他最終的決定。

巴黎奧運狂發「逾20萬個保險套」

巴黎奧運狂發「逾20萬個保險套」

溫班亞瑪、戈貝爾超狂空中接力

溫班亞瑪、戈貝爾超狂空中接力

楊勇緯與林昀儒出發　鄭怡靜帶粉絲應援小物

楊勇緯與林昀儒出發　鄭怡靜帶粉絲應援小物

詹皇救命坦克切　美國男籃熱身賽險勝

詹皇救命坦克切　美國男籃熱身賽險勝

關鍵字：

2024奧運2024奧運選手村巴黎奧運空調泰國乒乓球選手

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面