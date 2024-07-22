中國隊入住自帶中央空調宿舍　泰國選手羨慕：想去涼快一下

▲中國隊入住的大樓。（圖／翻攝自微博／新浪熱點）

記者廖翊慈／綜合報導

泰國乒乓球選手瑾妮帕近日在巴黎進行奧運賽前訓練時表示，「這裡宿舍沒有空調，去訓練的來回巴士上也不開空調，巴黎真的太熱了。」她十分羨慕有中央空調的中國隊宿舍，甚至直呼「好想進去涼快一下。」

▲▼泰國乒乓球選手瑾妮帕。（圖／翻攝自微博）

據《中華網新聞》報導，瑾妮帕稱，巴黎夏日酷熱難耐，得知中國隊除了入住有空調的宿舍外，還自帶廚師團隊，半開玩笑地希望能到中國隊宿舍享受清涼，並品嚐美味的豆角燜麵，相關影片引起熱議。

報導指出，為實踐環保理念，巴黎奧運選手村建設時，未安裝空調，僅配備了8000台電風扇用於夏季消暑，在選手村內沒有空調的大樓，也都安裝了地冷系統，可以承擔一部分調節溫度的功能。

▲▼瑾妮帕稱，選手村內的宿舍、巴士內沒有空調。（圖／翻攝自微博）

中國代表團多次與法國奧組委溝通與協商，最終入駐少數帶中央空調的大樓，這棟玻璃外牆的樓，本身就是作為辦公大樓設計的，自帶中央空調，而中國奧運代表團人數眾多，正好需要一座比較大的樓作為基地，雙方協商，最後拿下了這棟大樓。

據悉，巴黎奧運組委允許各國可以在特殊情況下，選擇安裝符合委員會的技術標準的空調設備，並允許各隊自費訂購便攜式空調裝備。