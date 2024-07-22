快訊／毛畯珅被控性侵6女童　改口只認猥褻再延押禁見2個月

▲小商人曝「北市幼兒園狼師」姓名長相 怒嗆：歡迎政府來罰。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司 ）

記者黃哲民／台北報導

北市男子毛畯珅被控在母親開的培諾米達幼兒園涉性侵多位女童，日前經監察院公布全名、惡行引發社會撻伐，還有人到幼兒園舊址噴漆衝撞洩憤，台北地院審理毛男所涉案情，訂於下月（8月）16日上午9點30分宣判，並先裁定毛男從本月（7月）16日起，延長羈押禁見2個月。

裁定指出，毛畯珅去年（2023年）8月16日被起訴移審，經合議庭裁定繼續羈押禁見，至今除第1次羈押3個月，期間歷經4次延押各2月，毛男本案所涉為法定至少判刑7年的加重強制性交等罪，依《刑事妥訴審判法》規定，這類罪名一、二審延押次數，各以6次為限，審判中的總羈押期間，不得超過5年。

合議庭認為，毛畯珅在檢方偵辦時坦承本案全部犯行，但審理中改稱僅承認對6位女童涉犯加重強制猥褻、否認對其中4童加重強制性交犯行，但檢方起訴所列證據與證人到庭證述，足認毛男犯罪嫌疑重大。

▲爆出園長之子毛畯珅涉性侵女童的台北市立培諾米達幼兒園舊址，遭人開車衝撞。（圖／記者黃彥傑翻攝）

合議庭認為，本案被害人數眾多，嚴重危害兒童身心發展及身體自主權利，若將來判決有罪定讞，毛男將面臨重刑，而脫免刑責、不甘受罰，是基本人性，毛男確有逃亡以規避日後審判及刑罰執行的強烈動機。

此外，合議庭發現檢警2023年7月10日搜索查扣培諾米達幼兒園監視器主機與電磁紀錄後，毛畯珅在羈押禁見期間，竟還能提出卷證以外的被害人於幼兒園內其他影像檔案，毛男顯然有勾串證人、湮滅證據之虞。

合議庭強調，本案一審雖已辯論終結、訂出宣判日期，然仍有可能再開辯論或提起上訴，隨著訴訟進行，各當事人實有可能提出新證據或聲請調查其他證據，也無法排除毛男翻供、勾串的可能，仍有保全本案審判進行或刑之執行的必要。

因此，合議庭日前裁定毛畯珅從本月16日起，延長羈押2個月，並禁止接見、通信與受授物件，可抗告。至於毛男另涉至少染指20位女童、並被查扣600多部性影像部分，檢方另案偵辦中。