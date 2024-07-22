防狼師案再發生　蔣萬安曝3精進作法：接獲性平通報「即刻停職」

記者袁茵／台北報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園長之子毛畯珅涉性侵、猥褻多名女童，還拍攝上百部不雅影片；台北市議員許淑華日前爆料，幼兒園長疑似借殼上市，批評蔣市府放任民間怒火，要求24日前公佈經營狀況、金流等調查報告。台北市長蔣萬安22日公布3點精進方案，並表示此案不管是發生在過去或現在、法律或政策面，「我都來承擔」。

▲凱米颱風進逼台灣，台北市長蔣萬安防颱整備作業，一早便前往視察信義區東大排導流改善及清淤情形。（圖／記者湯興漢攝，下同）

面對凱米颱風逼近，蔣萬安22日上午視察信義區東大排導流改善及清淤情形，並接受媒體訪問。針對許淑華要求北市府週三公布培諾米達信義幼兒園案的檢討報告，蔣萬安說明，對於幼兒園案都願意進行檢視，不管是發生在過去或現在，整個過程確實有做得不夠好，或可以做得更好的地方，並研擬精進的方案。

蔣萬安也提出3點精進方案，第一，要成立跨局處處理小組，未來只要發生幼兒性平事件，不管是包含保全證據、查扣監視畫面、調查資訊的流通，或避免當事人重複陳述，以及對於個管，還有諮商、諮詢相關的資源，都會進行跨局處的合作，並且即刻通報府級進行行政督導，避免漏接任何幼兒性平事件來進行全面的聯防。

蔣萬安提及，第二，未來一旦接獲幼兒性平事件的通報，即刻停職、停聘、停止契約，並且啟動行政調查，行政調查只要查證屬實就從重裁處，包括終身不能任職、即刻撤銷幼兒園經營許可等相關懲處在內；第三，會編列預算、增加人力，因應2023年修法後的調查新制，北市相關調查人力、經費要全面增加，提升調查效率。

至於精進方案的時間表為何？蔣萬安說，目前正在研擬，希望能夠周延，現在正在檢視當時整個過程，以及針對問題提出精進方案。

媒體追問，怎麼看前台北市長柯文哲說「道歉最簡單」，結果自己卻沒做到？蔣萬安回應，自己已經說過，此案「不管發生在過去、現在，不管是法律或政策面，我都來承擔，我們來檢視當時有做得不夠好，或可以做得更好的地方，我們都願意來即刻的提出精進方案。」