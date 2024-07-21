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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳亭妃逆襲！脫離正國會　擁2席中執委、搶下1席中常委

▲▼陳亭妃抽中中常委。（圖／記者皮心瑀攝）

陳亭妃抽中中常委。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨全代會21日登場，會中改選中執委、中常委。民進黨立委陳亭妃因堅持自帶人馬參選遭正國會除名，但最終她仍獲得共2席中執委，本人並成功拿下1席中常委，而正國會及新潮流都因投票過程出現廢票丟席次。

民進黨事先選出309席全國黨代表，再加上立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共計617人來選出中常委與中執委。中執委選舉共有39人登記，從中選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委。

民進黨全代會每回改選中執委、中常委，各派系的權力消長本就是觀察重點，正國會則因陳亭妃堅持參選，陷入分裂。陳亭妃在沒有派系支持下，先在中執委選舉上成功拿下2席次，且個人更是最高票，另外也成功獲得中評委1席，並在最後搶下1席中常委。

事實上，原外界評估正國會可與上屆一樣，保下2席中常委，但在中執委選舉，就先因一名黨代表用投票章的背後蓋選票，被視作廢票，正國會僅守住3席中執委，也連帶影響後面中常委選舉。

最終10席中常委分別為屬新潮流的邱志偉及林俊憲、屬湧言會的王定宇、屬英系的王世堅、屬蘇系的張宏陸、屬綠色友誼連線的鍾佩玲、屬正國會的陳茂松，以上7人皆拿下3票，而剩下的新潮流林宜瑾、民主活水洪申翰、英系蘇治芬、陳亭妃都獲得2票，因此需抽籤決定，結果林宜瑾落選，其他3人順利勝出。

值得注意的是，林宜瑾原應以3票為新潮流拿下1席，但卻出現一張廢票，選舉章雖蓋在林宜瑾的格子上，卻同時印上手印在呂林小鳳的那欄，因此被判定廢票。

▼民進黨全代會各派系中常委當選名單。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼民進黨全代會各派系中常委當選名單。（圖／記者郭運興製圖）

▼民進黨全代會各派系中執委當選名單。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼民進黨全代會各派系中執委當選名單，純文字。（資料照／記者郭運興製圖）

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