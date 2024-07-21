分析／新賴系過半卻遭陳亭妃單兵突圍　台南市長3選將都入列御前會

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（21日）召開全代會，並改選黨內權力核心中執委、中常委，選前外界普遍認為親賴系統將輕鬆拿下過半席次，甚至一度評估拿下7-8席常委，但結果卻跌破眾人眼鏡，不僅一路被看衰的黑馬陳亭妃成功突圍、英系也拿下2席常委，親賴系統雖成功過半，但6：4的「慘勝」顯示未來黨內未必是「賴清德說了算」，且三席中常委：林俊憲、陳亭妃、王定宇都有意爭取主席賴清德起家厝的台南市長寶座，未來周三有「御前會」之稱的中常會恐風波不斷。

民進黨日前選出309席全國黨代表，再加上立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共計617人將再選出中常委與中執委。中執委選舉共有39人登記，將選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委。

中常委每週列席民進黨中常會，掌握提案權，更能直接與黨主席對話，民進黨重大議案，諸如縣市長提名辦法等，都是在擴大舉行的中執會討論後通過。對於黨內權力結構改選，在派系合縱連橫下，選前黨內普遍評估，「新賴系」將拿下黨內半壁江山，英系式微，而正國會力拼常委保二。

但全代會過程中卻是暗潮洶湧、曲折不斷，先是中執委選舉中，有正國會的黨代表「出槌」蓋成廢票，讓參選人卓冠廷1票之差飲恨，僅守下3席，陳茂松也為此抗議多時，最終仍維持原決議。少了這一席中執委，也讓後續常委選舉風雲變色。

即便正國會一席執委落馬，外界仍評估新潮流三席、湧言會一席、蘇系一席、民主活水一席、綠色友誼一席、英系一席、正國會一席，剩下一席由陳亭妃、英系及活水抽籤，但變數徒生，新潮流系中出現1張廢票。

該張選票是新系人馬跑票，原本已經投票給林宜瑾，卻又在屬於燦系的呂林小鳳蓋下手印，形成廢票，讓原本保三綽綽有餘的新潮流瞬間落入抽籤環節，最終由林宜瑾、洪申翰、陳亭妃及蘇治芬四人抽籤，似乎命中註定，氣勢正旺的陳亭妃第一張就抽出三號籤、順利當選；緊接著抽籤林宜瑾就正好抽中代表落選的4號籤，最終由另外兩人，蘇治芬、洪申翰當選。

從執委選舉的一張廢票造成「骨牌效應」，最終形成新潮流兩席（邱志偉、林俊憲）；綠色友誼連線一席（鍾佩玲）；民主活水一席（洪申翰）；正國會一席（陳茂松）；湧言會一席（王定宇）、英系（王世堅、蘇治芬）；蘇系一席（張宏陸）及最後一席陳亭妃，儘管親賴系統仍拿下大半席次，但可以說是「慘勝」。

值得一提的是，原本不被看好的陳亭妃一騎當千、連破三關拿下常委席次，跌破眾人眼鏡，且有志於台南市長寶座的三人：林俊憲、陳亭妃、王定宇都入列周三「御前會」的中常會，顯示賴清德時代仍有挑戰。

▼民進黨全代會各派系中常委當選名單。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▼民進黨全代會各派系中執委當選名單。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）