全代會聚焦台灣主體性　賴清德講稿暗藏藉古諷今

▲總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）



記者陳家祥／台北報導

民進黨21日舉行全國黨代表大會。此次全代會主題為「民主台灣，團結向前」，主席、總統賴清德講稿內容聚焦「團結」，並在宣示三目標時，首項目標就是強調建立以「台灣主體性的國家認同」，對比近期國會朝野所造成的紛爭來看，賴「團結台灣」的目標相當明確，要凝聚每份力量，讓國家認同不再成為「外部分化」、「內部對立」的破口。

黨內人士分析，賴清德講稿核心價值除了「團結」，也頗有「以古勉今」以及「以古諷今」的意涵。在「以古勉今」的部分，賴清德以過去戒嚴時期舉例，民進黨誕生於專制獨裁的年代，和人民站在一起突破戒嚴、黨禁與報禁，追求百分之百的言論自由，達到國會全面改選、總統直選的目標。

民主前輩「過去」的目標是要突破戒嚴、推翻專制統治，爭取人民作主，而「現在」的我們，則是要維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主。

另外，賴清德致詞也巧妙地「以古諷今」。賴清德強調，民主國家不會因為一個人，或是少數人的衝動而失敗，而是在黨派惡鬥的過程中，不接受憲政規範，民主才慢慢被破壞。

對比近期憲法法庭公布暫時處分結果，引來在野黨罵聲，甚至批評大法官接受政黨指示，賴清德這段談話的核心精神，無非期盼民主國家回歸憲政秩序，唯有接受憲法的規範，才能維持民主憲政體制的正常運作。從「團結」到呼籲回歸憲政體制，內行人不難接收到賴清德意在言外之詞。