民進黨全代會落幕！親賴系擁過半常委　賴清德高呼團結下暗潮洶湧

▲總統賴清德、副總統蕭美琴出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）



記者陳家祥／台北報導

民進黨21日舉行全國黨員代表大會，並進行黨職改選。身兼黨主席的總統賴清德，在開幕式致詞特別強調全黨同志要「團結、團結、再團結；合作、合作、再合作」，後續的黨內權力改組中，親賴系雖然仍擁過半中常委席次，但新系投票狀況不如預期，與正國會決裂的陳亭妃也以黑馬之姿意外突圍，讓3位台南市長可能人選都進入中常會，未來在市長提名方式上，必然會有一番角力，這也考驗老市長賴清德的處理手腕。

考量到民進黨在立法院落居少數黨，賴清德在致詞時，特別向立法院黨團致意，直言立院剛結束的會期，是近20年來立院所遇到最大的挑戰，但在柯建銘總召、吳思瑤幹事長、莊瑞雄書記長帶領之下，全體立委將士用命，全力以赴，成功達成設定的目標。

另外，針對行政團隊，賴清德也說，卓榮泰院長面對在野黨的強烈質詢、嚴厲監督，有為有守、專業理性，不只是推進了安居樂業的法案，也守住了民主的底線，表現傑出。

賴清德說，民進黨誕生於專制獨裁年代，秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，和人民站在一起，突破戒嚴、追求言論自由，推動國會全面改選、總統直選，帶動國家民主進步發展。今年1月，台灣人民打開歷史的新頁，連續第三次將國家的重擔交給民進黨，就是期待民進黨能繼續帶領台灣，走對的路、深化民主憲政。



賴清德也特別提到，這次全代會將進行黨職改選，代表民進黨正式進入新的階段，「全黨同志要團結、團結、再團結；合作、合作、再合作」，發揮關鍵的力量，帶領民主台灣繼續向前，才不辜負人民對民進黨的再三託付。

隨後進行的黨職改選投票，先由中執委、中評委開始，接著再進行中常委的投票。在中執委投票階段，就發生有黨代表用「章屁股」蓋章導致該票作廢，最終新潮流拿7席、民主活水3席、綠色友誼2席、湧言會4席、陳亭妃系統2席、英系4席、蘇系2席、鄭文燦系統2席、柯建銘系統1席，正國會僅守住3席，卓冠廷以1票之差飲恨。

這也影響到後續的中常委選舉，原本外界評估新潮流3席、湧言會1席、蘇系1席、民主活水1席、綠色友誼1席、英系1席、正國會1席，剩下一席由陳亭妃、英系及民主活水抽籤。但沒想到最後開票，新潮流系竟出現一張廢票。該張選票，本已經投給林宜瑾，卻又在屬於燦系的呂林小鳳蓋下手印，結果變成廢票，這張廢票究竟是誰投的？是否代表黨內的異聲，令人玩味。

第一輪的投票結果，選出新潮流的邱志偉、林俊憲，綠色友誼系統的鍾佩玲，英系的王世堅，湧言會的王定宇，蘇系的張宏陸，正國會的陳茂松等7人，剩下3席由取得2票的林宜瑾、陳亭妃、洪申翰與蘇治芬等4人中抽出，最後林宜瑾落馬，由其他三人當選。最終，新賴系取得6席、非賴系則拿下4席，正式宣告賴清德時代來臨。

▲陳亭妃當選中常委。（圖／記者陳家祥攝）