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凱米颱風「西修」登陸機率升！路徑類似2西北颱　風雨搖滾區擴大

▲「凱米」最新預測路徑。（圖／氣象署）

▲「凱米」最新預測路徑。（圖／氣象署，下同）

記者閔文昱／台北報導

今年第三號颱風「凱米」於20日生成，根據中央氣象署資訊，21日晚間8點的中心位置在北緯17.8度，東經110.9度，預計將朝西北方向移動，並逐漸增強，目前路徑已稍微西修，將更靠近台灣，不排除中心會掠過北部沿海，有登陸機會。對此，氣象粉專提醒，凱米巔峰強度恐達中颱上限甚至強烈颱風，周三晚上至周四白天將會是影響最劇烈時刻。

氣象署預報員朱美霖指出，凱米預計周三（24日）及周四（25日）中心最接近台灣，屆時風雨將會明顯增強，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，尤其中部以北、東北部地區及各地山區有大雨或局部豪雨發生的機率；周五（26日）環境逐漸轉為西南風，中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

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▲「凱米」最新預測路徑。（圖／氣象署）

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據日本氣象廳最新一報，凱米颱風後期路徑再往南修，周三至周四白天通過北部沿海，若依此路徑北部風雨會相當大，中南部山區及南部平地雨勢也會相當劇烈，「這樣的路徑類似民國52年葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風等標準的西北颱。」

台灣颱風論壇｜天氣特急」則提醒，凱米北上過程中將進入高海溫、高海水熱焓量的區域，巔峰強度可達中度颱風上限甚至挑戰強烈颱風，以目前路徑預估，暴風圈有機會籠罩嘉義以北、花東、南部山區，南部地區則是位於暴風圈邊緣，「北台灣全部、中部山區，是風雨最搖滾的地方」，呼籲民眾做好防颱準備。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

另外，前中央氣象局長鄭明典示警，凱米颱風的左側細小雲線可能是海面上西南季風增強的徵兆，可能會和凱米颱風環流結合，需要特別注意「颱風尾」的影響，因此在凱米颱風北上之後，中南部的降雨可能會持續一段時間。

至於在南海的第四號颱風「巴比侖」，目前氣象署預測將朝海南島移動，與凱米距離遠，且強度不強，產生藤原效應的機率低，對台灣沒有直接影響。

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