馬斯克驚呆！美家庭年收「前10都是少數族裔」　台灣排第2

▲馬斯克驚呼「美國真的是個機會之地！」（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在社群網站X上分享了一份美國人口普查局2018年的數據，顯示台灣裔家庭在美國的家庭收入中位數中排名第2，僅次於印度裔家庭，且從第1至第11名都是少數族裔，讓他驚呼，「美國真的是個機會之地！」更有網友發現，美國官方將「台灣裔」與「中國裔」分開計算。

這份2018年的美國人口普查局（US Census Bureau）數據顯示，排名第一的印度裔家庭年收入中位數達11萬9858美元（約台幣393.4萬元），其次則是台灣裔家庭的9萬5736美元（約台幣314.2萬元）。

有網友注意到，在這份由美國人口普查局製作的數據中，「台灣裔」（Taiwanese）與「中國裔」（Chinese）已經被劃分為兩個獨立的族群，而中國裔家庭年收入中位數為8萬1487美元（約台幣261.5萬元）排名第3。

令馬斯克感到驚訝的是，前11名的家庭收入都來自移民而來的少數族裔，白人家庭則排在第12位，「哇！美國真的是個機會之地！」還有網友表示，如果將2024年輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳的年收加入計算，台灣人的家庭年收入可能會暴增。

在共和黨總統候選人川普被槍擊後，馬斯克就公開力挺川普，先前就時常公開批評拜登在移民、電動車和關稅方面的政策。