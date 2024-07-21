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第九屆東森「健康長壽盃」麻將大賽　老中青暑假動手動腦同樂

▲▼第九屆東森「健康長壽盃」麻將大賽　老中青暑假動手動腦同樂。（圖／東森購物提供）

▲東森購物總經理彭鴻珷(左4)及裁判長蔡永沛(右4)與第九屆東森「健康長壽盃」公益麻將大賽得獎者合影。（圖／東森購物提供，下同）

記者林璟倩／台北報導

廣受民眾歡迎的東森「健康長壽盃」公益麻將大賽於今（7/21）日再度於東森廣場台北車站登場，並攜手「麻將最大黨」之裁判擔任裁判長，吸引近百名麻將選手齊聚熱鬧開打。活動邁入第9屆，老中青年齡跨度從20歲到88歲，讓大家在暑假期間一起來動手、動腦享受樂活人生；而昨（7/20）正式開幕的《寶可夢加傲樂》全新特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」也為東森廣場台北車站帶來大量人潮，注入滿滿的熱情與活力。

▲▼第九屆東森「健康長壽盃」麻將大賽　老中青暑假動手動腦同樂。（圖／東森購物提供）

▲東森「健康長壽盃」公益麻將大賽再度於東森廣場台北車站登場，吸引近百名麻將選手齊聚。

▲▼第九屆東森「健康長壽盃」麻將大賽　老中青暑假動手動腦同樂。（圖／東森購物提供）

▲第九屆東森公益麻將大賽冠軍李靜芳，直呼是今天運氣好。

第九屆東森公益麻將大賽冠軍是由李靜芳小姐奪下，抱走1萬元E幣，領獎時她驚訝地表示：「完全是運氣好！先前曾來參加過東森麻將大賽但未晉級，這次真的運氣特別好」，她也表示這次來東森廣場發現新增了許多店家變得更熱鬧了，之後會再找時間約朋友一起來消費。

▲▼第九屆東森「健康長壽盃」麻將大賽　老中青暑假動手動腦同樂。（圖／東森購物提供）

▲高齡88歲唐奶奶(圖中)大讚和年輕人打麻將特別好玩。

▲▼第九屆東森「健康長壽盃」麻將大賽　老中青暑假動手動腦同樂。（圖／東森購物提供）

▲年紀僅20歲的廖先生(右2)在生日當天參加麻將大賽。

本屆年紀最長的88歲參賽者唐奶奶分享，平時她都是一個人在家對著電腦打麻將，這次是女兒幫她報名，希望讓她多接觸人群越活越健康，讓已經有一、二十年沒和真人打麻將的唐奶奶直呼：「和年輕人一起打麻將，特別好玩！」另一名年紀最小的參賽者廖先生則說：「今天剛好是我20歲生日，來參加麻將大賽格外有意義，雖然沒有晉級但下次還會想再報名參加」。

▲▼第九屆東森「健康長壽盃」麻將大賽　老中青暑假動手動腦同樂。（圖／東森購物提供）

▲本屆東森「健康長壽盃」麻將大賽參賽選手明顯年輕化。

麻將在台灣是相當受歡迎的休閒活動，東森購物總經理彭鴻珷觀察到本屆「健康長壽盃」參賽選手明顯年輕化，他認為目前正值暑假，年輕人有更多空閒時間參與，而線上報名對年輕人的便利性也高，顯示活動舉辦的相當成功，逐漸吸引年輕人興趣，未來將持續研議現場報名等相關配套措施；而吸引許多人報名參賽的E幣獎勵，彭鴻珷表示，原先預期E幣會在東森廣場使用，但多達55%會員選擇回到線上進行消費，因此不論會員在哪裡消費，東森集團都會持續關注如何提供會員及其家庭和朋友圈更完善的服務。

▲▼第九屆東森「健康長壽盃」麻將大賽　老中青暑假動手動腦同樂。（圖／東森購物提供）

▲近期寶可夢Pokémon「Ga-Olé Station TAIPEI」正式進駐東森廣場台北車站。

另一方面，暑假期間東森廣場台北車站人潮絡繹不絕，不僅麻將大賽熱烈進行，深受大人小孩歡迎的《寶可夢加傲樂》全新特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」也於7/20（六）正式開幕，進一步提升了東森廣場台北車站的高人氣，此外，近期也陸續有超商及多家知名連鎖餐飲品牌進駐，滿足民眾各種消費需求。

東森購物總經理彭鴻珷表示，東森廣場致力於提供優質服務，提升顧客的購物體驗，因此嚴選各行各業的翹楚品牌合作，進一步提高東森廣場的吸引力。先前與寶可夢合作的首波活動相當成功，因此東森積極邀約品牌進駐，憑藉著比百貨公司更大的腹地、人流及動線設計，如今「Ga-Olé Station TAIPEI」終於順利進駐東森廣場，相信將帶動東森廣場台北車站成為更符合消費者心目中理想的購物和休閒場所。

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