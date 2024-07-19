　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】CUPETIT卡柏蒂業界首創「ESG 碳中和」禮盒　公益＋ESG企業送禮加分

▲▼CUPETIT,中秋節,送禮,企業,公益,永續,CUPETIT卡柏蒂精品甜點。（圖／業者提供）

▲CUPETIT法式經典甜點，推出業界首創「ESG 碳中和」禮盒，將公益與永續結合。

圖、文／CUPETIT提供

中秋送禮是各大企業最大的學問，在喜餅／彌月界被消費者喻為「愛馬仕」的CUPETIT （卡柏蒂）推出業界首創「ESG 碳中和」禮盒，不僅打造全新3款法式台灣味甜點，揮別已收膩的傳統中秋月餅口味，更搭上全球ESG浪潮，首創「碳中和」禮盒，販售獲利捐贈公益團體，幫助企業落實減碳又能做公益，成了地表最強的中秋送禮新選擇。

隨著全球綠色浪潮的興起，CUPETIT卡柏蒂精品甜點以符合聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的行動，實現「碳減量」並達成中秋禮盒全數「碳中和」的目標。該品牌今年更將公益元素融入其中，提供成年慢飛兒就業機會，並將販售獲利撥捐自閉症總會。禮盒以全新閃耀金箔內封袋包裝甜點品項，做到最頂級的防潮阻光密封效果，內含全新3款法式台味甜點，包括清甜不膩黑糖布列塔尼、苦甜微鹹濃厚可可布列塔尼以及金鑽鳳梨布列塔尼。更找來國際知名設計團隊操刀打造多款盒型，並與重視城市綠意的「有肉 SUCCULAND」品牌共同打造神秘聯名禮盒。此外，也推出一條龍式團隊服務，提供不同的送禮方案加上彈性的多地配送，並提供外盒客製化服務，將企業Logo燙金上盒。

CUPETIT卡柏蒂精品甜點加入「2024 TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，致力打造多元平等職場，朝著人才永續的目標前進。不僅曾榮獲2022年度網路品牌聲量TOP 1，也是多家企業、知名藝人愛用的送禮禮盒，成為企業最安心的送禮專家。

CUPETIT卡柏蒂精品甜點：https://www.cupetit.com/

ET快訊
曾喊1000%選到底　拜登鬆口談「4大原因」考慮退選
快訊／股匯雙殺！台股重摔近500點　台幣重貶創8年低點
快訊／補習班公布！負責人性侵還招生　招牌強制拆了
他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌
政治獻金曝光！　他拿國民黨160萬元最多
台中名店「泡芙發霉」　總店回應了：可能是庫存
快訊／店員冷藏安全帽！　龜記道歉了
北區50嵐「2飲品要下架了」　一票人崩潰：真的很好喝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】CUPETIT卡柏蒂業界首創「ESG 碳中和」禮盒　公益＋ESG企業送禮加分

北農米其林頂級烤肉組　激殺平民價

這一小鍋全新「濃奶起司鍋」老饕搶打卡　搭配科學麵3種吃法神美味

今天就買！全家「4大品項買1送1」有霜淇淋　咖啡飲品第2杯10元

迎大暑！7-11咖啡、霜淇淋、思樂冰「通通第2件10元」　限時快買

看奧運配零食最對味！網購特搜解饞好夥伴　TOP1人氣爆米花單月賣破萬包

【廣編】全新RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶限量50只！複雜錶殼結構展現縝密美學　

快訊／高雄「冰櫃屁孩」完蛋！萊爾富再發聲列4損失：不排除求償

限時快買！全家霜淇淋買1送1爽吃　咖啡飲品第2杯10元

有三角型、手裏劍型！全家推霜淇淋4款新造型　販售店舖一次看

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

【廣編】CUPETIT卡柏蒂業界首創「ESG 碳中和」禮盒　公益＋ESG企業送禮加分

北農米其林頂級烤肉組　激殺平民價

這一小鍋全新「濃奶起司鍋」老饕搶打卡　搭配科學麵3種吃法神美味

今天就買！全家「4大品項買1送1」有霜淇淋　咖啡飲品第2杯10元

迎大暑！7-11咖啡、霜淇淋、思樂冰「通通第2件10元」　限時快買

看奧運配零食最對味！網購特搜解饞好夥伴　TOP1人氣爆米花單月賣破萬包

【廣編】全新RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶限量50只！複雜錶殼結構展現縝密美學　

快訊／高雄「冰櫃屁孩」完蛋！萊爾富再發聲列4損失：不排除求償

限時快買！全家霜淇淋買1送1爽吃　咖啡飲品第2杯10元

有三角型、手裏劍型！全家推霜淇淋4款新造型　販售店舖一次看

第12屆金廈泳渡將登場！陸組174人團訪金門　縣府：盼緩解兩岸氛圍

新北警局高層主管交接　侯友宜籲中央：勿干擾警政人事

104人力銀行回應人頭公司事件　提出8點求職安全提醒

狼師案引藍綠互打！許淑華遭藍營粉專指「反廢園」　提告誹謗反制

川普回顧槍擊瞬間「到處都是血」　內心很平靜：上帝站在我這邊

吳桐潭告別式才辦完！義子被搜出8把長短槍　慘遭羈押禁見

收銀系統故障！　日本麥當勞約3成門市停擺

陸研發最新頭盔式「PET」　患者可採任意姿勢完成腦部動態掃描

安平開台天后宮做十六歲成年禮　「成功啟航穿越台南400」

櫻花妹熟睡中遭「直播下體」！　男友人性侵、偷拍私密片被逮

消費熱門新聞

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

限時5天！7-11咖啡買1送1　滿額最高現折550元

7-11「5款咖啡飲品優惠」限時6天快買

今天就買！全家「4大品項買1送1」有霜淇淋

拿坡里披薩、炸雞下殺199元爽吃2周

麥當勞本周爽吃最新「6大優惠券」

New Balance谷翔平限定特展登101

限時快買！全家霜淇淋買1送1、咖啡飲品第2杯10元

《網路溫度計DailyView》票選最強父親節禮物！

高雄「冰櫃屁孩」完蛋！萊爾富再列4損失：不排除求償

吃冰消暑囉！全家新口味霜淇淋一次滿足

北農米其林頂級烤肉組　激殺平民價

超商「7大品項」下殺最低買1送1！

更多熱門

相關新聞

北農米其林頂級烤肉組　激殺平民價

北農米其林頂級烤肉組　激殺平民價

烤肉在台灣已成為中秋節不可缺少的歡慶活動，北農除了專注蔬菜水果的拍賣本業，也看準了烤肉的龐大商機，精心推出「桂月講究烤肉組」，原價2899元，感恩回饋平民價2199元，數量有限，慢了只能明年再見。

彰化青年模擬議會運作　議長謝典林高度評價

彰化青年模擬議會運作　議長謝典林高度評價

帝寶工業捐贈南消1300萬元化學消防車

帝寶工業捐贈南消1300萬元化學消防車

民間企業捐贈物資台南收容動物大飽口福

民間企業捐贈物資台南收容動物大飽口福

產業合作招商座談會　謝國樑盼工商業投資基隆

產業合作招商座談會　謝國樑盼工商業投資基隆

關鍵字：

CUPETIT中秋節送禮企業公益永續CUPETIT卡柏蒂精品甜點

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

川普喊「衝突陰影籠罩台灣」　三戰瀕臨爆發

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

颱風72小時內恐生成　下週一、二風雨顯著

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出2大條件

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

爸癌末、媽長腫瘤！17歲女高中生苦撐求助

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面