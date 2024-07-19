【廣編】CUPETIT卡柏蒂業界首創「ESG 碳中和」禮盒　公益＋ESG企業送禮加分

▲CUPETIT法式經典甜點，推出業界首創「ESG 碳中和」禮盒，將公益與永續結合。

圖、文／CUPETIT提供

中秋送禮是各大企業最大的學問，在喜餅／彌月界被消費者喻為「愛馬仕」的CUPETIT （卡柏蒂）推出業界首創「ESG 碳中和」禮盒，不僅打造全新3款法式台灣味甜點，揮別已收膩的傳統中秋月餅口味，更搭上全球ESG浪潮，首創「碳中和」禮盒，販售獲利捐贈公益團體，幫助企業落實減碳又能做公益，成了地表最強的中秋送禮新選擇。

隨著全球綠色浪潮的興起，CUPETIT卡柏蒂精品甜點以符合聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的行動，實現「碳減量」並達成中秋禮盒全數「碳中和」的目標。該品牌今年更將公益元素融入其中，提供成年慢飛兒就業機會，並將販售獲利撥捐自閉症總會。禮盒以全新閃耀金箔內封袋包裝甜點品項，做到最頂級的防潮阻光密封效果，內含全新3款法式台味甜點，包括清甜不膩黑糖布列塔尼、苦甜微鹹濃厚可可布列塔尼以及金鑽鳳梨布列塔尼。更找來國際知名設計團隊操刀打造多款盒型，並與重視城市綠意的「有肉 SUCCULAND」品牌共同打造神秘聯名禮盒。此外，也推出一條龍式團隊服務，提供不同的送禮方案加上彈性的多地配送，並提供外盒客製化服務，將企業Logo燙金上盒。

CUPETIT卡柏蒂精品甜點加入「2024 TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，致力打造多元平等職場，朝著人才永續的目標前進。不僅曾榮獲2022年度網路品牌聲量TOP 1，也是多家企業、知名藝人愛用的送禮禮盒，成為企業最安心的送禮專家。

CUPETIT卡柏蒂精品甜點：https://www.cupetit.com/