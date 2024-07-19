路跑做公益！「統一發票盃」總獎金44萬元、完跑再抽iPhone15

▲捐贈3張發票即可免費報名「統一發票盃」3K休閒組。（示意圖／記者林懿捷攝）

記者胡至欣／整理報導

跑友們看過來！今年邁入第15年的「統一發票盃路跑」，將於9月22日(日)在桃園市龜山區國立體育大學盛大開跑。活動分為21K半馬組3,000名、10K挑戰組3,000名及3K休閒組12,000名，參賽者不僅能夠享受健康運動，還能為公益盡一份力。

「統一發票盃路跑」過去14年共舉辦了55場、吸引近66萬人參與，累計募集超過1千萬張發票，全數捐贈社福團體，發票中獎金額合計超過千萬元。今年也將延續初衷，藉由全民參與的路跑活動匯聚人潮，宣傳購物消費索取統一發票的觀念，推廣雲端發票及行動支付，同時透過發票募集，幫助弱勢族群，將愛心散播至全臺各地。

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網路報名至8月1日止或額滿為止，21K半馬組及10K挑戰組，報名費分別為新臺幣400元和200元，優勝者頒發獎盃及獎金，總獎金高達44萬元；3K休閒組可透過網路報名或當日現場報名，只要捐贈今年9-10月統一發票3張（每張10元以上紙本或雲端發票），即可免費參加，完跑後皆可憑號碼布兌換完跑禮。

賽道沿途補給站將提供特色美食為跑者加油打氣。主會場除設有雲端發票體驗區與各式宣導攤位，也規劃豐富的表演節目及繽紛彩繪泡泡屋、機器人等親子互動遊戲，並安排摸彩活動，獎項包括iPhone 15、按摩椅等好禮，超高CP值，讓大小朋友都能玩得盡興。

● 報名資訊

報名網址：https://www.2024mofrun.com.tw/

網路報名時間：至8月1日止或額滿為止

報名費：

半馬組-新臺幣400元

挑戰組-新臺幣200元

休閒組-免費（捐贈今年9-10月統一發票3張）