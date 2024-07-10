大學攜手公益團體愛心義煮　北車廣場分送弱勢暖心便當

▲公益團隊與台北市社會福利局合作，製作愛心便當於台北火車站發放給需要幫助的街友。（圖／卓越愛心公益團隊提供，下同）

記者浦靖祤／台北報導

台北城市科大餐飲事業系與卓越愛心公益團隊，於7月7日在台北車站廣場合作舉辦大型義煮活動，發送愛心便當給需要的街友，為無家可歸者和弱勢民眾提供了豐盛餐點，讓他們感受到社會的關懷和溫暖。

此次活動由台北城市科大餐飲事業系高鈺龍教授統籌，並與輔仁大學餐旅所碩士在職專班、德霖科技大學、合懿國際有限公司、美食映像餐飲顧問公司等單位，與台北市社會福利局聯繫合作，攜手做公益。

▲營養美味的愛心義煮便當，分送給需要幫助的弱勢民眾。

團隊從清晨就開始準備食材，精心烹飪每一道菜餚。義煮活動的餐點，則是由合懿國際有限公司謝佳玲總經理親自設計，考慮到長輩咀嚼吞嚥能力，因此選用燉煮的方式烹飪，並選擇多種綠色健康蔬果，兼顧蛋白質及植物營養，讓長者攝取健康成分。

此外，台北城市科大餐飲事業系師生，於2024馬來西亞環球廚藝競賽GCCM比賽中，獲得壽司組金牌以及全場最高分小金人榮譽，學生們也特別將比賽獎金捐作公益，並親自展現好廚藝，讓弱勢團體能享用愛心美味。

▲台北城市科大餐飲事業系師生，將2024馬來西亞環球廚藝競賽GCCM比賽獎金捐作公益。



卓越愛心公益團隊徐達光教授表示，未來將持續舉辦類似的活動，將更多的關愛和支持帶給社會上有需要的人，並呼籲更多的社會力量加入到公益事業中，共同營造一個充滿愛與溫暖的社會。