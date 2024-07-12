首屆灃食夢想計畫得主揭曉　屏東來義鄉幼義林分班勇奪金獎

▲灃食夢想計畫舉辦頒獎典禮，14組夢想團隊展現成果。（圖／灃食教育基金會提供；以下同）

生活中心／綜合報導

為鼓勵孩子觀察日常生活的飲食現況及問題，並提出解決方案，灃食公益飲食文化教育基金會首次舉辦「灃食夢想計畫-夢想食驗事」創意飲食行動競賽，吸引全台46組幼兒及國小學童參與，經兩階段評選及競賽，最終由屏東來義鄉立幼兒園義林分班的「原來~是這味」提案，在14組決選隊伍中拿下金獎。

▲屏東來義鄉幼義林分班獲得灃食夢想計畫金獎肯定。

灃食教育基金會由頂新和德基金支持成立，捐助人代表魏應充認為，飲食教育向下紮根，才能讓下一代健康成長，灃食基金會為透過更有創意的方式推廣食育，首度舉辦「灃食夢想計畫-夢想食驗事」活動，邀請國小、幼兒園學童提出飲食夢想實踐企劃，總計有46組團隊報名，14組脫穎而出，由灃食提供經費，讓孩子實踐企劃內容。

入選團隊有些透過觀察種植，親手種下仙草、稻米或艾草，體驗食材從農場到餐桌的過程；有些則透過科學調查探討剩食、醜蔬果與不受歡迎的食材解方，發揮創意開發新菜色。另也有團隊走出教室，走進製麵廠、菜市場、漁市場等場域，藉由參訪採買過程，去認識日常生活中的飲食文化。

▲竹科實中附幼現場呈現夢想歷程，獲夢想表達獎。

14組團隊近日歷經決賽的解說與評審問答後，由屏東來義鄉立幼兒園義林分班的「原來~是這味」獲金獎、彰化南郭國小「作伙踅菜市仔」及台中喀哩國小附幼「喀哩作夥 與米相遇」分別獲銀獎及銅獎。

灃食教育基金會董事吳明昌表示，飲食不僅是生活基本需求，更是文化傳承和創新的載體，灃食夢想計畫透過孩子的童趣視角，發展出許多有趣的題目，引導更多人去關注飲食教育；期待未來飲食能內化成「生活」的一部分並向下紮根，讓飲食不再只是為了吃飽或享受美味，而轉變成為更多元豐富的文化學習。

灃食夢想計畫 夢想食驗事 得獎名單：

灃食夢想計畫金獎

屏東縣來義鄉立幼兒園義林分班／原來~是這味

灃食夢想計畫銀獎

彰化縣南郭國民小學／作伙踅菜市仔

灃食夢想計畫銅獎

臺中市喀哩國民小學附設幼兒園／喀哩作夥 與米相遇

灃食夢想計畫優選

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