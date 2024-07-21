牛肉輸了！「1食物」鐵質為牛腱肉25倍　搭配1水果加速吸收

▲許多人都認為牛肉鐵質多，但其實豬血鐵質含量更多。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

許多人認鐵質是製造血紅蛋白的重要成分，血紅蛋白是紅血球中的蛋白質，負責運送氧氣到全身。如果缺乏鐵質，血紅蛋白生成減少，會導致缺鐵性貧血，出現疲倦、頭暈、氣喘等症狀。許多人認為要補充鐵質應該多吃牛肉和櫻桃，但營養師吳佳穎指出，真正鐵質豐富的食物來源其實是豬血和鴨血。

吳佳穎在臉書「營養師 拉拉-吳佳穎」上發文解釋，鐵質分為血基質鐵（動物性）和非血基質鐵（植物性），其中血基質鐵的吸收率較高。根據國健署的建議，成人男性每日應攝取10毫克鐵質，成人女性則需15毫克。而同樣份量的豬血，其鐵質含量是牛腱肉的25倍。

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吳佳穎指出，一些鐵質含量較豐富的動物性食物，其中每份食物的鐵質含量（每份定義為含有7公克蛋白質的豆魚蛋肉類份量），豬血28毫克、鴨血15.6毫克、蛤蠣8.2毫克、牡蠣3.9毫克、豬肝3.4毫克、豬肝連1.34毫克、菲力牛肉1.2毫克、牛腱肉和雞蛋均為1.1毫克。

吳佳穎表示，海鮮如蛤蠣和牡蠣的鐵質含量也相當豐富，因此不必每天都吃豬肉或牛肉來補充鐵質，這樣也可以避免攝取過多飽和脂肪。

此外，搭配富含維生素C的食物如芭樂、柑橘類和奇異果，可以幫助鐵質吸收，另一方面，應減少隨餐飲用茶和咖啡，因為其中的單寧酸會降低食物中的鐵質吸收。

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