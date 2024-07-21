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大陸 大陸焦點 特派現場

知名私中倒閉！千名師生將被趕出學校　老師憂：高三要開課了

大陸厚德書院倒閉，師生被趕出學校。（圖／翻攝百度）

▲大陸厚德書院倒閉，師生被趕出學校。（圖／翻攝百度）

圖文／CTWANT

大陸深圳一所知名私立中學因為拖欠租金，經濟狀況出問題，1000名師生被「趕出了學校」，而當局也已介入處理。一名該校老師坦言，他內心非常忐忑，因為下月高三就要開課了。

據《中國新聞周刊》報導，這半年來，厚德書院倒閉的消息頻傳，6月28日，校方告知師生離開，讓1000名師生聽了一臉問號。厚德書院老師張鵬正表示，他已經拿走個人物品。

據悉，深圳龍華厚德書院是深圳民辦中學的領頭羊，創立於2016年，當時在深圳教育圈聲名大噪，也有成績優異的學生，棄公辦名校讀厚德，成為該校多年來的宣傳重點。

張鵬說，深圳市教育局月初已進駐學校，跟高一及高二年級的組長溝通，探討解決方案，因為他們影響最大，而厚德書院高考部學生最多，有高一、高二、高三和高四重考班。

據招生公告顯示，高考班的文化類課程每學期學費4.3萬人民幣（約新台幣19.4萬），藝考類課程要5.9萬元人民幣（約新台幣26.6萬），如果家長提前繳學費有折扣。

張鵬指出，校方欠所有所有教職員一個半月的薪水和社保，中薈高中要解決薪水問題，他不用擔心會失業，但厚德有1000多人，中薈是否能詮接受，「8月新高三就開課了，只能等到那時事情才能明朗。」對此，龍華區教育局表示，市教育局介入此案，龍華教育局只能給予協助。

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