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名店連倒　花蓮業者：沒人敢來，一天有20組消費的客人就偷笑了

花蓮加油2／名店接連倒、阿美麻糬業績跌9成　號召全民「下架」花蓮產品

▲花蓮新景點「將軍府1936園區」4月才剛開園，就碰上地震，遊客人數不如預期。（圖／翻攝自花蓮將軍府1936臉書）

圖文／CTWANT

進入暑假出遊旺季，觀光勝地花蓮反倒接連傳出名店停業消息。據CTWANT記者調查，花蓮新景點「將軍府1936園區」4月剛開園就碰上強震，店家說，「沒人敢來，一天有20組消費的客人就偷笑了。」阿美麻糬董事長余國基也嘆，「人潮、營收都少9成，沒有因為暑假比較好。」為了幫助花蓮，苗栗雲林縣政府祭出住宿補助，台中市更號召上百團、4000多人旅遊，情力相挺。

花蓮觀光業者終於撐到暑假到來，但生意卻不見好轉、持續慘澹，月初接連傳出花蓮最美餐廳「黑金通」及人氣冰品「浪花丸 かき氷•島食」將於9月宣布停業，引發大批網友不捨。但不只名店重創，而是「大家都很慘！」

一名旅行社業者就透露在15日剛結束的台北夏季旅展中，花蓮國旅產品去年不特別推廣，單日就有10位數訂單，今年大推卻只有個位數。既然人進不來，只能自力救濟，花蓮縣府甚至擬對32萬縣民普發10億元振興消費券，希望增加買氣、擴大「內需經濟」，最快8月上路。

才在花蓮新景點「將軍府1936園區」開業不久的辣椒餅乾店，店員見有人光臨店鋪，趕緊遞上試吃餅乾，5、6種口味一一送上，嘴裡不忘還要同時招呼剛進門的「貴客」，因為每一個踏進門的客人都相當寶貴。

該業者苦嘆，「將軍府1936園區」4月才剛開園，沒想到就碰上地震，之後一下台鐵出軌，一下路又斷掉，很多人不敢來，雖然花蓮縣府、部落客都有幫忙推廣，人流還是相當有限，「假日有20組客人就偷笑了，只能盡量跟客人推優惠商品。」

擁有阿美麻糬、七星潭柴魚博物館等多個品牌的宗泰食品董事長余國基就說，「原以為暑假會較好，卻比疫情時更慘，營業額、人流都短少9成。」記者電訪當下，余國基正在西半部出差，他說，為了提振業績，到全台各地展售會、市集推廣產品，找可以合作的通路，除了麻糬保鮮期較短以島內銷售為主，目前也正研擬開發其他產品希望爭取外銷訂單，來降低天災損失的風險。

自403地震後，為幫助一落千丈的花蓮經濟，各地方政府和企業都伸出援手，像是台北捷運就攜手花蓮縣府於捷運西門站舉辦「花蓮伴手禮暨農特產品展售會」，累積總營業額達近500萬元；除了中央補助花蓮住宿不分平假日可折抵1000元以外，苗栗、雲林縣府也分別針對縣民祭出300~1000元不等的住宿補貼；台中市長盧秀燕也號召台中社團組團到花蓮旅遊，用新台幣「下架」花蓮農特產品，據了解，已媒合近120團、4800人接力到花蓮玩。

組團之一的大台中不動產開發公會理事長王至亮就說，除了親身到花蓮力挺觀光業者外，也和全台不動產公會一起捐贈共410萬元給花蓮災民，另和台中市不動產公會、台中市建經會、台中建築師公會4個單位一起團購了100多萬元的花蓮農產品，像是麵、米果、西瓜、剝皮辣椒、米……，有的捐助弱勢團體，有的贈送會員、客戶，拋磚引玉希望大家覺得好吃、喜歡，能再回購促進更多農產品的銷售。

花蓮縣府觀光處長張志翔向大家宣傳花蓮百大伴手禮，企業單位可向觀光處邀請實體展售合作外，有百大伴手禮網站，歡迎民眾上網選購；也有其他單位像是Line禮物、台積電等，直接跟有興趣或覺得有賣點的店家洽談，協助商品上架於各合作單位的平台，希望就算短時間內觀光人潮無法回到往年高峰，至少貨送得出去，減輕花蓮民眾經濟負擔。

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