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泌尿科醫師正妹「凶器」太狠！上空裸趴床掀PTT暴動：哪掛號

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／sexy_minji_）

▲韓國正妹泌尿科醫師掀暴動。（圖／翻攝自IG／sexy_minji_）

記者鄺郁庭／綜合報導

PTT表特板（Beauty）常有網友分享正妹照，近日有人分享一位泌尿科醫師的美照，瞬間狂掀暴動，因為女方不僅超正，還擁有「超巨車頭燈」。貼文一出，許多男網友秒讚，「一看到本人應該就治好了吧」、「好大的醫生喔！真的好大喔」、「這根本治不好，一直回診噴錢」、「床上的照片太凶狠了」。

原PO在表特板文發正妹文「泌尿科醫師」，貼出一位南韓正妹的IG截圖，只見女方的帳號粉絲追蹤數超過5萬多，自我介紹處用的是韓文，當中還有「泌尿科醫師」的字樣，不過並不確定她是否真的為泌尿科醫生。

但不管她是不是真的泌尿科醫師，似乎不是那麼重要，因為她雖然長相甜美可愛，卻有著「超狂『胸』器」，還不吝嗇在IG分享美乳照。據悉，可能是因為照片常常遊走在社群守則邊緣，導致她的IG帳號曾多次被BANG掉。

照片一出，表特板網友秒暴動，「臨床治療勃起障礙」、「攝護腺有夠通暢」、「隔空治療醫術不錯」、「謝謝我好了」、「看到馬上返老還童了吧」、「我有泌尿問題，哪裡可以自費掛號」、「根本不用看診，看到照片就治好了…」、「突然感到不太舒服，需要醫生」、「床上的照片太兇狠了」。

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正妹泌尿科醫師IGPTT

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