8月NCC剩3委員！iPhone 16恐難產　王鴻薇：卓榮泰根本不在乎

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

蘋果預計在今年9月推出新機iPhone 16，然而目前NCC人事案卡關、立法院刪除NCC委員延任條款下，NCC在8月後可能只剩3位委員，恐無法運作，就連NCC昨坦言確實可能使iPhone 16上市受到影響。國民黨立委王鴻薇今（21日）直言，NCC新提名的4位委員，民進黨都沒來拜託在野黨，也沒有好好說明，「好像卓榮泰內閣並不在乎NCC人事案。」

民進黨與在野黨因國會改革法案議題產生嚴重交鋒，對立情節嚴重，不過8月適逢NCC、考試院人事案審查，外界相當關注政府提出的名單是否能夠順利過關。王鴻薇說，民進黨已分別送來NCC及考試委員新名單，立法院也會於8月中召開臨時會處理相關人事案。

不過，王鴻薇也點出，民進黨目前仍未為了4位NCC委員來與在野黨溝通及說明 ，卓榮泰似乎不在乎NCC人事案？至於考試委員會部分，國民黨會維持相關運作，但不代表會放水，還是會針對提名名單好好審查，並維持考試院運作。

另外，立法院通國會改革相關法案，不過憲法法庭近日作成暫時處分裁定，凍結法規適用。王鴻薇對此批評，民進黨、賴清德總統此次利用沒有民意基礎的15名大法官，成功封殺立法院通過的法案，未來一定會食髓知味，恐怕導致民主退步，而這些大法官根本沒有民意基礎，這就是我國現在所面臨的困境。

