轟憲法法庭「做違背民主的裁決」　柯文哲：綠介入司法過程斧鑿斑斑

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

司法院憲法法庭昨（19日）公告針對「國會改革相關修正法案」做出暫時處分的裁定。對此，民眾黨主席柯文哲晚間表示，憲法法庭從受理聲請、開庭程序，只用了22天就將國會改革成果暫停適用，根本是違背民主改革的裁決，此外，柯文哲還直言，執政黨介入司法，甚至是憲法法庭，過程斧鑿斑斑，令他嘆為觀止。

柯文哲提到，憲法法庭針對總統賴清德、行政院、監察院、立法院民進黨團「四箭齊發」提出的暫時處分聲請做出的裁決，等同於對國會改革正面宣戰，這樣的結果，令人為台灣的民主前途擔憂。

柯文哲回想，去年大選時，台灣民眾黨的第一場政見記者會就是「國會改革」，目的是為了補強立法院的監督能力，改善總統有權無責的問題，選後，民眾黨隨即在立法院推動相關法案，這些法案內容也都是過去民進黨提出的。

在推動國會改革這件事上，柯文哲痛批民進黨，「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」，過去8年完全執政，國會改革卻停擺多年。

然而，柯文哲感慨，如今三黨不過半，台灣民眾黨發揮關鍵少數的力量，替民進黨實現當年的理想，結果民進黨竟然是背棄自己的理想，全力反擊多數民意支持的法案。

柯文哲說，長久以來，台灣人民對於司法有高度的不信任。「憲法法庭從受理聲請、開庭程序，一直到近乎將全部的改革成果暫停適用的裁決，只用了22天，過程爭議不斷，包含是否應該受理聲請、正反雙方完全不對稱的律師人數，到最後做出違背民主改革的裁決。」

柯文哲接著點出，在憲法法庭公告結果前的一大早，民進黨發言人吳崢直接預告憲法法庭下班前就會做出裁決，顯然憲法法庭和民進黨聲氣相通，變成執政黨的政治工具，中立性跟獨立性蕩然無存，無怪乎人民無法信任司法。

為此，柯文哲抨擊，執政黨介入司法，甚至是憲法法庭，過程斧鑿斑斑，令人嘆為觀止，「如果賴清德總統繼續以意識形態跟民意作對，台灣民主前途堪慮」。