養豬場數、飼養量雙創新低　中元節豬價每公斤恐飆破百元

▲農業部官方調查出爐，國內養豬場、在養量續創新低，中元節豬價恐衝破百元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內養豬場數、在養量再創新低，根據農業部最新公布養豬頭數調查，截至今年5月底，養豬場僅剩5804場，比去年11月調查少了100場；而毛豬在養量僅剩521.5萬頭，也比前次調查少逾10萬頭。由於中元節將至，豬價每公斤恐再飆破百元，中華民國養豬協會呼籲豬農依序出豬，不要價高才出，盼豬價維持在每公斤95元上下。

農業部養豬頭數調查每年執行2次，根據歷年調查，國內養豬場量一路從2014年4月的8449場542.2萬頭，每年遞減，截至今年5月只剩5804場，大減2645場，養豬場數量減少逾3成，毛豬在養量也減少逾20萬頭。

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受近來高溫與育成率影響，毛豬供應量也減少逾1成，根據農業部畜產行情資訊網，近期豬價攀升，平均每公斤成交價都在97元以上，已超過豬價示警的「綠燈區」，業界認為，若天氣持續炎熱，中元節檔期豬價恐會衝破百元大關。

對於養豬場逐年減少，中華民國養豬協會理事長潘連周分析，受氣候變遷與疫病影響，豬隻越來越難養，育成率低，加上環保意識提升，地方自治法規嚴格規範，興建豬舍門檻越來越高，以及飼養成本增加等，讓不少豬農選擇離牧，也導致養豬產業走向財團化。

潘連周指出，目前毛豬每天交易頭數約2萬頭，雖然在養量減少，但因國人飲食習慣改變，豬肉仍可自給自足，價格則會隨著市場供需稍有波動，目前每公斤平均交易價95元算是合理價格，因為豬農飼養成本每公斤就要85元到88元，甚至育成率較低的，賣95元還虧錢。

潘連周表示，中元節檔期會帶動豬肉需求與價格，協會近日已加強呼籲養豬團體和豬農，依照標準程序依序出豬，不要等到價高才釋出，希望共同將豬價維持在每公斤95元的拍賣價格，也希望消費端維持在合理價格，不要影響消費者觀感與購買意願。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，每年農曆7月中元是畜禽產品的消費高峰期，業界多年來都會多準備5%至10%的產量，中元節前2周就會逐步增加供應量。近期中南部天氣炎熱，豬隻生長較緩慢，每日供應量較前兩個月稍有減少，目前毛豬每日供應量約1萬9500頭左右，將會逐步增加上市量，農曆7月應可供應無虞。