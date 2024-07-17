農業部與中研院簽署淨零科研備忘錄　首要目標「增加自然碳匯」

▲農業部長陳駿季（右）與中研院院長廖俊智（左）簽署合作備忘錄。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為達到2040農業淨零目標，農業部今與中央研究院簽署淨零減碳科技研究推動合作備忘錄，宣布以「增加自然碳匯」及「減少農業部門碳排」兩大目標，進行創新研發和現場試驗跨領域合作。農業部長陳駿季表示，將至少投注3億元的科研經費，提供農業淨零解方。

農業部長陳駿季、中央研究院院長廖俊智今（17日）共同簽署「淨零減碳科技研究推動合作備忘錄」，宣示跨部門、跨領域合作，更深化雙邊合作，共同達到國家淨零減碳的政策目標。

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陳駿季表示，農業場域包括森林、農田、海洋等，可成為自然碳匯綠碳、黃碳及藍碳匯集場域，但以既有科技尚無法實現農業淨零，而中研院是全國最高學術機構，希望透過跨部門、跨領域合作，可以加速科技研發效率，以「創新研發、落地應用」的合作方式，確保減碳、增匯、循環科技研發可落地應用，提供農業淨零解方，已向中央中爭取至少3億元的經費投入。

廖俊智表示，農業部和中研院之前已攜手高固碳狼尾草種植試驗、海藻近海養殖試驗等先導研究，未來將更著力於「增加自然碳匯」及「減少農業部門碳排」兩大目標，希望藉由種植或養殖高固碳量的生質作物，並研發生質作物轉為碳儲存的技術，以提供增加碳匯的新選項。

廖俊智指出，大自然透過生態系的光合作用，將二氧化碳轉換成無害但不易分解的形式長期儲存於森林、土壤、與海洋之中，形成自然碳匯（natural carbon sink），若能增加碳匯吸存總量，將可緩解全球減碳壓力，尤其對不易避免排碳的部門，是個有效的補償方式。