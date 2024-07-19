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【廣編】中元普渡拜拜就是要海尼根　插香孔都準備好了

▲▼普渡,中元節,拜拜,海尼根,插香,全家。（圖／業者提供）

▲海尼根推出全新拜拜包裝，特別在外盒上設計了插香孔，內含超大容量的海尼根啤酒，給好兄弟滿滿的面子。

圖、文／海尼根提供

農曆7月各公司行號和家庭即將迎接中元普渡的拜拜儀式，如何在供品上插香可能是很多人的困擾。今年，海尼根推出全新拜拜包裝，特別在外盒上設計了插香孔，內含超大容量的海尼根啤酒，給好兄弟滿滿的面子，只在全聯和大潤發獨家供應。同檔期在全家便利商店還有集章趣活動，多項好禮如星霸杯、拍拍燈、風琴椅、行李箱可以兌換。

中元節拜拜習俗多，像是酒水、餅乾、飲料、泡麵和罐頭等是常見的供品，水果則需避開鳳梨，以及同時出現香蕉、李子與梨子（取其諧音「招你來」），啤酒因象徵「運氣、氣勢」常是拜拜首選。而拜拜時，供品上插香是為了告訴好兄弟「這是準備給你的」；如果不插香，祂們就無法享用；所以過去也有網友因為找不到地方插香，就用吸管和膠帶自製插香管，為了解決這個困擾，海尼根今年推出市售首款插香孔包裝，內含六罐710ml超大罐海尼根經典，既氣派又美觀。
 
除了插香孔包裝，海尼根還推出拜星銀求金銀和拜零零（零酒精）萬事靈的選項，讓中元拜拜更具創意和趣味。今夏凡買海尼根首推到全家便利商店！指定期間任選海尼根指定罐裝／瓶裝系列三件享79折優惠，還有海尼根星銀500ml兩件只要99元。買一罐還可以集1章，集1章加29元可得海尼根星銀330ml一罐，集15章兌換海尼根星銀星霸杯，集30章兌換海尼根拍拍燈，集60章兌換海尼根環保折疊風琴椅，集100章則可換取海尼根經典行李箱。更多活動資訊依各活動通路公告為主，也可至海尼根官方臉書粉絲團追蹤最新消息：https://www.facebook.com/HeinekenTaiwan。

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