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立院決議調高公糧收購價　農業部：加劇稻作超產「農民無獲益」

▲農業部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲立院決議公糧收購價格提高5元，農業部認為並非最佳選項。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院今（16日）決議，已有13年沒調整的政府公糧收購價格，由現行每公斤26元提高到31元，落實照顧農民。農業部表示，調高公糧收購價格「非最佳選項」，短期內雖帶動糧價上漲，但恐加劇稻作超產、產業失衡等負面影響，農業部將續推「1集、2轉、3加3」稻米產業精進政策，確保整體稻農權益與產業發展。

農業部指出，調高公糧收購價格，短期內糧價雖上漲，但由於推升種稻誘因，稻作面積增加，導致供過於求，長期將影響糧價下跌，由於繳交公糧農民只佔3成，當量多價跌，對於其餘7成的農民無受益。此外，在調漲5元後，包括地租、農藥、資材、種苗等產業鏈生產成本也易因公糧收購價格提高後隨之調漲，農民反而無實質獲益。

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農業部進一步指出，提高公糧收購價格恐衝擊過去政府輔導農民轉作雜糧作物，前經輔導已轉旱作土地，恐將恢復種稻，推動轉作雜糧作物的成效將走回頭路，不利我國產業均衡發展及糧食安全。

農業部表示，為確保農民收益，先前已提出更好方案，規劃「1集、2轉、3加3」稻米產業精進策略。其中「1集」為鼓勵公糧農民加入集團產區，加碼獎勵金每公頃1萬元，種植優質品種獎勵金提高至1萬3千元，並鼓勵集團產區拓展外銷，提升稻米產業，並有助契作價格提高。

農業部指出，「2轉」為加強推動旱作雜糧措施，包含第1期作針對易缺水的水庫灌區及雲林高鐵沿線顯著地層下陷區，轉旱作節水獎勵金提高每公頃2萬元；第2期作針對原種稻土地，轉種植綠色環境給付計畫作物及地方特色作物者，加碼獎勵每公頃1.5萬，農民若與集團產區契作，則可再加碼每公頃5千元。

農業部說，「3加3」為推動水稻收入保險優質加強型目標價格至少加3元，增加對種植優質稻米的農民收益保障，同時開發多元米糧加工品並加強內外銷，預計整體政策目標3年內，每公斤乾穀價格提高3元以上。

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農業公糧政策稻米農民

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