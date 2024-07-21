只差0.6公分爆頭！　3D動畫還原「川普1秒逃死奇蹟」

▲3D動畫還原川普逃死瞬間。（圖／翻攝TikTok@pointconsciousness）



記者吳美依／綜合報導

川普13日遭到暗殺未遂，一段3D模擬動畫精準還原，他如何在最後1秒轉頭，驚險躲過子彈。醫師根據傷口研判，子彈只差0.6公分，就會打中前總統的頭部。

社群媒體帳號「Point Consciousness」發布3D動畫，從鳥瞰視角，重現川普逃死瞬間。只見他改變頭部姿勢的下一秒，就被子彈擦過右耳，接著第二枚及第三枚子彈，也從近得危險的距離，掠過耳朵及頭部。

3D GRAPHIC SHOWS HOW CLOSE #TRUMP CAME TO DEATH



A computer-generated 3D visualisation made by social media account Point Consciousness demonstrates a birds eye view of the bullet skimming Donald Trump’s ear right after the president moved his head.#CopaAmerica2024 pic.twitter.com/dGum5wE35w — Mrs Trump (@worldbestvideoo) July 17, 2024

德州眾議員、川普政府時期的白宮醫生傑克遜（Ronny Jackson）也於20日透露前總統傷勢的最新狀況。他說，子彈「距離進入他的頭部不到1/4英寸（約0.6公分），並且擊中了他的右耳頂端，造成一個寬度2公分的傷口，一直延伸到耳朵軟骨表面。最初有大量出血，隨後整個上耳明顯腫脹。」

傑克遜表示，儘管腫脹已經消退，傷口也「開始形成肉芽並且正常癒合」，但川普仍在經歷間歇性出血，因此必須持續使用敷料，但不需要縫合。

