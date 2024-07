只差0.6公分爆頭！　3D動畫還原「川普1秒逃死奇蹟」

▲3D動畫還原川普逃死瞬間。(圖/翻攝TikTok@pointconsciousness)



記者吳美依/綜合報導

川普13日遭到暗殺未遂,一段3D模擬動畫精準還原,他如何在最後1秒轉頭,驚險躲過子彈。醫師根據傷口研判,子彈只差0.6公分,就會打中前總統的頭部。

社群媒體帳號「Point Consciousness」發布3D動畫,從鳥瞰視角,重現川普逃死瞬間。只見他改變頭部姿勢的下一秒,就被子彈擦過右耳,接著第二枚及第三枚子彈,也從近得危險的距離,掠過耳朵及頭部。

3D GRAPHIC SHOWS HOW CLOSE #TRUMP CAME TO DEATH



A computer-generated 3D visualisation made by social media account Point Consciousness demonstrates a birds eye view of the bullet skimming Donald Trump’s ear right after the president moved his head.#CopaAmerica2024 pic.twitter.com/dGum5wE35w