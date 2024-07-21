要向台灣收保護費？　共和黨議員：川普執政時期「對台軍售最多」

▲美國總統川普稱，台灣應支付美國保護費。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前接受專訪，在談及台灣時指出，「台灣應該付給我們保護費。」此言一出後，許多共和黨人紛紛出面緩頰，曾訪台的共和黨籍議員蘇利文（Dan Sullivan）就說，川普執政時期的對台軍售，比過去幾屆政府加起來都要多，「在台海問題上，行動比言辭更加重要。」

根據《美國之音》報導，蘇利文19日出席「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時表示，在台海問題上，行動比言辭更加重要，「川普政府時期在台灣問題上的記錄可能是所有政府中最強而有力的。」

蘇利文指出，川普政府時期向台灣運送的武器毫無疑問比過去幾屆政府加起來都要多，而且還派出了高級代表團，甚至是內閣官員。他強調，美國在台海需要做的就是持續協助台灣發展軍事能力，必須訓練出一支有能力做出應對的軍隊。

蘇利文挺台立場明確，過去曾兩度訪問台灣，並於2023年3月提出《與台灣同一陣線法案》（STAND with Taiwan Act）。該法案規定，任何針對台灣的武力使用，都將被視為美國嚴重關切的台灣海峽問題；同時承諾，美國將提供台灣自我防衛手段，且美國將維持自身協助台灣進行防衛的能力。

另一名力挺台灣的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）先前也表示，如果川普能重返白宮，盧比歐相信川普會延續其第一任期的政策，繼續支持台灣。

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