槍手手機解密！除了川普「也搜尋拜登資料」　下載保存2人照片

▲20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）暗殺川普失敗，被特勤局當場擊斃。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普13日遭暗殺未遂，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）的手機解密結果顯示，除了川普以外，他還曾經上網搜尋總統拜登的資訊，並且把2人的照片都下載保存，動機不明。

《華盛頓郵報》18日引述議員及調查知情人士說法，報導以上資訊。除此之外，克魯克斯的手機裡，還有總檢察長賈蘭德（Merrick Garland）及一名英國王室成員的照片，並且搜尋過重度憂鬱症、賓州巴特勒市（Butler）造勢大會、8月民主黨全國代表大會。

聯邦調查局（FBI）使用以色列數位情報公司Cellebrite的技術，迅速查看了槍手遺體身上尋獲的手機，但儘管展開大規模調查，關於克魯克斯興趣、信仰或暗殺動機的公開資訊依然稀少。

▲川普幸運躲過子彈，僅右耳上緣擦傷。（圖／路透）



其中2名知情人士透露，克魯克斯的父母都有健康問題，儘管與兒子同住，但在槍擊案發生的前幾天、甚至前幾個月，似乎沒有跡象顯示，他們密切關心克魯克斯的生活。

克魯克斯今年5月畢業於賓州西部阿利根尼郡（Allegheny County）一間社區學院，取得工程物理學副學士學位（associate’s degree），原定今年秋天就讀匹茲堡的羅伯特莫里斯大學（Robert Morris University）。

他是登記在冊的共和黨選民，在網路上沒有發布重要個人資訊，或者已知政治活動，高中時期數學成績優異，被輔導老師形容為安靜、談吐舉止得體的學生，還有一小群朋友。

只差0.6公分爆頭！ 3D動畫還原「川普1秒逃死奇蹟」