差0.6公分爆頭！　前白宮醫生：川普右耳槍傷開始癒合

▲川普右耳2公分寬的槍傷已開始癒合。(圖/路透)



文/中央社華盛頓20日綜合外電報導

曾於美國前總統川普執政時擔任白宮醫生的傑克森20日表示,上週暗殺未遂事件在川普右耳造成2公分寬的槍傷,所幸傷口已經開始癒合。

法新社報導,川普一週前在賓州造勢活動遭到槍擊,造成現場一人死亡、兩人受傷。目前是共和黨聯邦眾議員的傑克森(Ronny Jackson)上述備忘錄是針對川普傷勢的首份詳細敘述。

他寫道:「子彈經過、相差不到1/4吋(0.635公分)就會進入他的頭部,擊中了他右耳的頂部。」傑克森表示,自己事發當晚飛到紐澤西州探望川普,接下來就一直投入治療工作。

3D-visualization of Trump shooting shows just how close to disaster we were. pic.twitter.com/5TOcnjqjjU