今恐雙颱共舞！　凱米最新各國路徑出爐

▲目前西北太平洋有一個颱風、一個熱帶低壓。（圖／翻攝JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

今天可能雙颱共舞！氣象專家吳德榮表示，周三、周四受凱米颱風或其外圍環流影響，各地風雨視其靠近的程度而定，有不確定性，需要再觀察。而最新各國電腦模式模擬、各國官方預報路徑也出爐。

▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▼最新各國電腦模式模擬路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，南海的熱帶性低氣壓發展緩慢，今日仍有成颱的機率，朝海南島前進，對台無影響。

吳德榮說，輕颱凱米則在菲律賓東方海面，逐漸增強，向西北轉偏北前進，周二在台灣東方海面時，已為中颱、暴風半徑220公里，且將持續增強擴大，通過宮古、石垣附近，轉向西北進入台灣北方海域，其伴隨的風雨不可小覷。

吳德榮分析，關鍵在於其未來路徑，若是偏在系集平均（黑點線）的左側則威脅加鉅，反之則減輕，有極大的差別；由於主、客觀的預報資料，皆無法避免持續調整，故需於何時發布何種警報？各地又會有多大的風雨？有不確定性！若不斷改口，徒然降低可信度，不如繼續觀察。

▼吳德榮說，颱風路徑偏在系集平均（黑點線）的左側則威脅加鉅，反之則減輕，有極大差別。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）







吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天、周一花東偶有局部短暫陣雨的機率，午後近山區有局部陣雨或雷雨，並影響少部分平地，仍有局部大雷雨的機率；周二颱風接近，各地轉有局部短暫陣雨成雷雨，有較大雨勢，氣溫略降。

吳德榮表示，周三、周四受颱風或其外圍環流影響，周三轉涼，各地風雨視其靠近的程度而定，有不確定性，需再觀察；周五、周六颱風遠離，氣溫回升，大氣不穩定，易有強對流發展。

▼今可能雙颱共舞。（圖／氣象署）

