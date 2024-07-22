凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

▲凱米今可能變中颱。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司表示，依照目前預測路徑，中央氣象署最快在周二晚間發布凱米陸上颱風警報，北部、東部陸地在周三下午開始陸續進入暴風圈，大台北、宜蘭首當其衝。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，預估暴風圈將掃過彰化、南投以北、宜蘭、花蓮等地，幾乎是半個台灣陸地。

天氣風險指出，目前還在菲律賓東方海面打轉的凱米颱風，颱風內部環流結構調整，颱風中心西偏，各個預報模式在過去24小時持續將颱風路徑西修，預報強度可達中度颱風等級，在周四將掠過台灣東北方近海，亦不排除直接登陸台灣的機會。

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天氣風險說，依照目前預測路徑，氣象署最快在周二上午就將發布海上颱風警報，周二晚間發布陸上颱風警報，北部、東部陸地在周三下午開始陸續進入暴風圈，周三、周四影響最大，周五颱風遠離，警報陸續解除。

►需嚴加戒備的地區

大台北、宜蘭：周三下半天到周四上半天，颱風核心環流通過，首當其衝，風雨最為劇烈。

桃竹苗：周三晚間到周四白天，位於雪山山脈迎風面，嚴防致災性降雨。

中南部山區：周四颱風位於台灣北方海面，強烈西南風為山區帶來大量降雨。

▲▼最新颱風路徑預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇提到，目前來看仍是周三、周四影響最大，尤其是周三下午開始到周四白天，暴風圈將掃過彰化、南投以北、宜蘭、花蓮等地，幾乎是半個台灣陸地，預估當時強度至少是中度颱風等級，風雨應該會相當明顯，中北部山區有可能出現較可觀的累積雨量，並將有10級以上的強陣風機會；目前也不排除10級風暴風圈可能掠過東北角，也就是颱風核心的部分，這一點也很值得注意。

吳聖宇表示，至於雲林、嘉義以南也不能掉以輕心，當颱風來到台灣北部海面，開始有西風到西南風進來的時候，也會有較強的風跟雨出現，山區同樣會有較大的累積雨量，時間點大概會落在周四這一天；周五還是西南風，但是強度有慢慢減弱趨勢，這颱風後續看來沒有西南氣流，不過水氣較多，比較不穩定的狀況會延續到周末。

吳聖宇指出，至於花東地區，當周三颱風來到台灣以東的時候，會開始慢慢進入背風面；周四到周五可能都是比較偏背風，雨勢相對較小，但會不會有焚風現象發生值得注意。

氣象署預報員陳姵安接受《ETtoday新聞雲》表示，預計今深夜到周二上午可能發布海上警報，至於陸上警報也不排除，但要等颱風加速之後的路徑才能決定，仍得觀察。