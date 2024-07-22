有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

▲凱米持續增強中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風凱米來勢洶洶，周三、周四影響最劇烈！根據中央氣象署最新預報，各縣市未來120小時受7級風暴風侵襲機率，基北北桃宜全都超過80%。至於是否放颱風假，仍得由各縣市政府決定。

►各縣市未來120小時受7級風暴風侵襲機率

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基隆市：86%

台北市、宜蘭縣：84%

新北市：82%

桃園市：80%

連江縣：75%

新竹縣、花蓮縣：74%

新竹市：73%

苗栗縣：66%

台中市：56%

彰化縣、南投縣：54%

綠島：51%

雲林縣：46%

台東縣：45%

嘉義市：42%

嘉義縣：39%

台南市、屏東縣、澎湖縣：28%

高雄市：24%

恆春、金門縣：23%

▼各縣市未來120小時受7級風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）



氣象署預報員陳姵安接受《ETtoday新聞雲》表示，周二至周四凱米颱風最靠近，周二北部、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨；周三、周四影響最劇烈，全台都有降雨機率，風力也偏大；周二晚到周四中部以北、東北部、各地山區可能有大雨或局部豪雨。

陳姵安指出，凱米今下午到晚上可能增強為中度颱風，預估最強時為中颱上限，但也不排除變強颱；預計今深夜到周二上午可能發布海上警報，至於陸上警報也不排除，但要等颱風加速之後的路徑才能決定，仍得觀察。

▲▼最新颱風路徑預報圖。（圖／氣象署）

