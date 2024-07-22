凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

凱米周二加速！中央氣象署預報員陳姵安表示，預估輕度颱風凱米今天下午到晚上增強為中度颱風，也不排除變強烈颱風；今深夜到周二上午可能發布海上警報，陸上警報也不排除，周三、周四影響最劇烈。

陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天越晚越受颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨，上午中部以北也有零星短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳姵安提醒，周二至周四颱風最靠近，周二北部、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨；周三、周四影響最劇烈，全台都有降雨機率，風力也偏大；周二晚到周四中部以北、東北部、各地山區可能有大雨或局部豪雨。

陳姵安說，周五颱風逐漸遠離，仍受外圍環流影響，吹西南風，周五到周日中南部有短暫陣雨或雷雨；周五其他地區有局部短暫陣雨，周六、周日多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

陳姵安指出，凱米目前朝北北西緩慢前進，今下午到晚上可能增強為中颱，預估最強時為中颱上限，但也不排除變強颱。

陳姵安表示，預計今深夜到周二上午可能發布海警，颱風可能周二中午前後有比較明顯加速，持續朝北北西前進，在周二深夜到周三若偏折角度更大，也不排除登陸；至於陸警也不排除，但要等颱風加速之後的路徑才能決定，仍得觀察。

▲▼最新颱風路徑預報圖。（圖／氣象署）

