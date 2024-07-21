不用沐浴球！她洗澡「用1方式」起泡　網看呆：真的沒想過

▲原PO平時都用陰毛起泡。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

擠了沐浴乳或搓了肥皂，通常會怎麼讓它起泡？近日有網友發文透露，她其實都會用靠近肚子的陰毛來搓出泡泡，有沒有人和她一樣呢？貼文曝光後，掀起討論，其中還有不少網友直呼，「我～超方便的」、「沒剃毛之前，我直接用陰毛起泡，很療癒」。

女網友在Dcard上，以「會有人用陰毛起皂（泡）嗎」為標題發文，提到她在洗澡時，都習慣先將沐浴乳擠在手中，並用位於肚子附近的陰毛搓出泡沫，再將泡沫塗抹到身體。雖然她一直以來都是這樣洗澡，但後來想了想，覺得這種行為似乎有些奇怪，所以想知道有沒有人和她一樣？

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原PO也補充說道，她洗澡時會先用清水清洗私密處，然後才用泡沫洗全身，所以應該不會將陰毛上的髒污洗到身體的其他部位。她還說，自己之所以會用陰毛起泡，其實是因為每次都覺得要把沐浴球洗乾淨、晾乾很麻煩。

貼文曝光後，不少網友也直呼，「我就知道我不是孤單的，但後來我發現可以用沐浴球」、「笑死，原來我不孤單」、「我也會，但那邊起泡的只會洗胯下 」、「我！方便又快速」、「什麼？我以為大家的步驟1都是這樣欸」、「這我，因為這個部位確實是蠻容易起泡的」。

不過也有網友表示，「我今天的網路好像用太多了」、「我沒那麼多，所以沒想過用這個，都是拿沐浴球」、「完全沒想過，仔細回想都用在肚子上比較多，洗澡還是有自己的SOP」、「真的沒想過要用陰毛起泡泡欸」、「好震驚，我被留言區嚇壞了」、「無陰毛的我表示無法理解」。