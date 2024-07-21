外送員碎念「爬樓梯熱、車沒地方停」她傻眼！網不挺：被抱怨合理

▲原PO點外送被碎念。圖非當事人，與本文無關。（示意圖／記者周宸亘攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

現在有許多人會叫外送，日前就有一名女網友發文表示，她點了外送後，因為沒有馬上看手機，所以就被外送員狂碎念，一下說機車沒地方停，一下說自己爬樓梯很熱，讓她覺得很傻眼。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「外送員真的是不要X北X木」為標題發文，提到她上班時，趁著空檔點了外送，然而卻遇到一位一直抱怨的外送員。外送員抵達後，就碎念點完餐應該看手機、她已經有傳訊息提醒下樓取餐，接著又說自己的機車沒地方停，現在很容易被檢舉。

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原PO當下只能頻頻道歉，並趕快掏錢，只是外送員仍持續抱怨，說現在天氣很熱，爬兩樓已經滿頭大汗。由於原PO實在受不了，覺得外送員抱怨太久，因此她索性說不必找錢，就當是小費，果不其然，對方馬上改口道謝。後來等外送員離開，她也馬上下樓看，結果發現根本就有很多空位可以停車，讓她傻眼直呼，不想爬樓梯就直說。

貼文曝光後，有網友留言表示，「很多這種的啊，明明就是自己的工作內容，還要抱怨給客人聽」、「真的！超多這種，最近還在訊息給你倒數的」。

但更多網友則認為，「是不是叫外送都不看App訊息？下單後就當大爺，以為別人都應該自動開鎖爬牆，真的不要鬧了」、「自己沒看手機又偷怪別人不爬二樓，給別人小費還要說別人現實」、「個人覺得外送真的蠻辛苦，我都會提早下去等，出來公審感覺你比較有問題」、「所以為什麼要讓外送員等待」、「這個大熱天你要人家等你，而且人家的時間也被你白白浪費掉，你被抱怨好像也合理」。