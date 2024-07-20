部桃院長懸缺逾2年！白委緊盯結果　衛福部曝進度：只差部長拍板

▲衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院院長懸缺超過2年，民眾黨立委陳昭姿今（20）日在臉書發文指，醫界盛傳衛福部前次長王必勝「官威強大，擬位留自己」的說法已成為歷史不滅的傳言，喊話衛福部長邱泰源，務必做到為國舉才用人唯才，尊重遴選成績。衛福部醫福會執行長林慶豐回應，院長遴選已經於2周前展開，目前只等部長批准公告，盡量於本月底有結果。

部立桃園醫院目前由陳日昌擔任代理院長，陳昭姿發文表示，史上從未有任何一家部屬醫院的代理院長的代理期長達2年，今年4月她質詢前衛福部長薛瑞元時，並未獲得正式回應。當時她也質疑醫界盛傳是時任次長的王必勝，遠自其擔任醫福會執行長時，就想把桃園醫院院長一職留給自己，因此才出現空前最久的懸缺期。

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陳昭姿指出，在王必勝宣布新職之後，衛福部才啟動遴選程序。她強調，院長遴選應該要有公平、公正、公開遴選制度及程序，不應該出現因人設事、任意修改規定、有內定人選之情事；衛福部部長在進行最終人事任命時，更應該秉持用人唯才原則，尊重與遵從公開遴選的成績結果，嚴拒任何利益交換或關說喬事之介入。

林慶豐解釋，行政主管職按照銓敘部辦法可以代理2年，後續也有和人事處討論，包含部立醫院在內的公立醫院都是「醫師兼院長」，醫師才是正職且沒有獨立院長位置，代理超過2年並無疑義。

至於懸缺原因，林慶豐也解釋，先前新冠疫情期間前任院長退休，代理院長擔任3個集中檢疫所指揮官，後續又經歷醫學中心評鑑，如果陣前換將恐怕會受到影響，接下來則是今年總統大選，到5月20日新舊內閣交接前人事凍結，種種因素導致院長懸缺。

針對院長遴選進度，林慶豐表示，醫福會在兩周前展開，過程分兩個階段，第一是遴選委員評分，第二階段則是衛福部長評核；目前委員評分完成且已上簽至部長，就等部長批准公告。被問及是否可以在本月底前選出，林慶豐則回應「盡快、盡量」。