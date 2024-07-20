同意數未達門檻！　桃園文青里長謝嘉仁罷免案未通過

▲桃園市龜山區文青里長罷免案，今天舉行投票，選區里民依序前往票匭投票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區文青里長謝嘉仁罷免案今（20）日舉行投票，下午4時許投票時間截止，根據桃園市選委會剛剛公布開票結果，開票結果，同意罷免1684票、不同意罷免629票、無效票6票，由於同意票數未達原選舉區選舉人總數四分之一以上，依公職人員選舉罷免法第90條規定，投票結果為否決，罷免案未過關。

桃園市龜山區文青里第三屆里長謝嘉仁罷免案，今天上午在選區六個投開票所舉行投票，投票時間自上午8時起至下午4時止，桃園市選委會在下午4時32分順利完成計票作業。

桃園市選委會指出，文青里原選舉區選舉人總數為9296人，投票數為2319人，投票率為24.95%，開票統計結果，同意罷免1684票、不同意罷免629票、無效票6票，本次投票結果，同意票數未達原選舉區選舉人總數4分之1以上，依公職人員選舉罷免法第90條規定，投票結果為否決，罷免投票結果將提報該會委員會議審議通過後，依法於7月26日前完成公告。

▲桃園市龜山區文青里長罷免案，里長謝嘉仁昨晚還在里內呼籲里民遏止報復性罷免歪風。（圖／翻攝自謝嘉仁臉書）

據指出，本次里長罷免案由吳姓里民領銜提出，當時連署人數有1205人，依法刪除108人，符合規定人數有1097人，已達法定連署人數，桃園市選委會依法宣告罷免案成立。

此外，根據桃園市選委會資料顯示，桃園市第三屆里長已有三起罷免案，中壢區石頭里里長王子林於今年3月底遭提罷免案，是桃園地方自治史上首件里長罷免案，罷免投票結果成功；第2案則為桃園區長美里里長林秀貞罷免案，投票結果未過門檻。