罷王公辦電視說明會王浩宇缺席　罷王領銜人提10大罪狀

▲桃園市選委會6日上午舉辦公辦電視說明會，王浩宇本人未出席，罷王領銜人唐平榮在市選委會前列出王10大罪狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員王浩宇罷免案本月16日將進行投票，市選委會6日舉行公辦電視說明會，由罷免行動發起人唐平榮擔任領銜人與王浩宇進行說明會，未料王浩宇並未出席；唐平榮列出包括網路霸凌、政治賣弄、毫無政治誠信等10大罪狀，呼籲中壢區選民16日一起投票「下架王浩宇」，王事後對於罷王事件都不予回應。

唐平榮在市選委上對於王浩宇未出席公辦電視說明會表示非常失望，他說，王浩宇從罷免案至今一直躲避罷王相關議題，從頭至尾只說「尊重」帶過，但卻不尊重罷免案流程，公辦電視說明會就是澄清的舞台，但王卻放棄；反觀高雄市議員黃捷則選擇直球對決，王浩宇卻不敢面對人民挑戰。

唐平榮指出，議員靠選票選上，並不代表可任其玩4年，若表現不適任，人民一樣有權透過罷免票將他趕下台，還列出王浩宇10大罪狀，包括網路霸凌罄竹難書，利用47萬名粉絲的「我是中壢人」粉絲頁霸凌母女、車主，即便該對母女下跪要求刪文，王浩宇仍不予理會；針對萊豬議題，王還然發文稱牛肉有沒有「賽德克巴萊」，引爆原民怒火。

唐平榮還說，王浩宇違法豪華農舍迄今仍未拆除，毫無政治誠信可言，還曾抹黑時代力量黨工，多次說要退出政壇但直至現在都未履行，只要他看不順眼的人都極盡操弄，甚至連死者都不放過，發文只為個人目的，根本不求證。

▲罷王團體在中壢區各主要街頭懸掛巨幅海報，提醒選民16日站出來投票罷免王浩宇。（圖／記者沈繼昌攝）

唐平榮強調，王浩宇時常收割其他同選區議員選民服務，在市議會曾破紀錄5次遭移送紀律委員會，列出10大罪狀，但實際上有100點、200點，講到晚上12點都講不完，希望選民在1月16日站出來一起罷免中壢「謠言浩」。

針對罷王團體各項指控，王浩宇選擇冷處理，在其臉書6日則貼出「台灣的豬肉真的很棒」、「未來中壢中正公園，更好停車」、「台灣豬+30，讓火鍋店被罵爆」、「富台國小的廚房工程改善」等貼文，針對罷王團體指控，王浩宇均未回應。

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