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網售「罰單剋星」電動遮牌器　男辯：只是電子產品...下場曝

▲桃園市徐姓男子去年10月間至今年4月間在網路販售「遮牌神器」之電動遮牌器，被國道警方刑警大隊查獲移送桃園地檢署偵辦。（示意圖／翻攝自網路）

▲桃園市徐姓男子去年10月間至今年4月間在網路販售「遮牌神器」之電動遮牌器，被國道警方刑警大隊查獲移送桃園地檢署偵辦。（示意圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子於去年10月間至今年4月間，在網路購物平台公然販售電動遮牌器，還標榜「罰單剋星」、「檢舉達人掰掰」，國道警察局刑警大隊循線查獲，徐男至少販售24組電動遮牌器；桃檢調查時，徐男否認犯行，辯稱只是電子產品，使用者購買後要做什麼，都是買家的個人行為，檢察官認為徐涉嫌煽惑他人違反法令，偵結依妨害秩序罪嫌將他起訴。

檢警調查，28歲的徐姓男子於去年10月9日起至今年4月11日，透過網路購物平台販售文字遮牌神器，還以「罰單剋星」、「檢舉達人掰掰」、「不再違規被檢舉扣牌」等廣告，國道警刑警大隊於網路上查獲後，循線查獲徐男到案，警方查出徐男至少販售24組遮牌神器，獲利至少數萬元，警方訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢調查時，徐男否認犯行，辯稱是跟大陸廠商合作販售，由廠商撰寫貼文內容，他則負責聯繫買家，買家購買後用途是其個人行為，他無從干預，且電子產品，沒有善惡或規範的價值判斷問題。

檢方查出徐販售的遮牌神器，是電動、可遙控，買家購買後安裝在汽車或機車牌照上，按下遙控器就能降下黑幕遮住牌照，但遮牌器用途，僅是躲避警方查緝，且已列為交通法規所禁止使用，徐男以行銷手法促銷，已觸犯刑法之「煽惑他人違背法令」妨害秩序罪，檢方偵結依妨害秩序罪嫌起訴。

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