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少女嘿咻男友自拍「影片外流」　無聊友人亂報好康...這下慘了

▲桃園市王姓男子去年5月間以不詳方式取得未滿14歲少女與前男友之性愛影像，未經同意下竟私下傳給友人觀看，少女獲悉後憤而由家長報警提告。（圖／達志示意圖）

▲桃園市王姓男子去年5月間以不詳方式取得未滿14歲少女與前男友之性愛影像，未經同意下竟私下傳給友人觀看，少女獲悉後憤而由家長報警提告。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子於去年5月間以不詳方式，取得未滿14歲少女與其前男友的性愛影片，未經少女同意下私自透過LINE傳給友人觀看，少女事後由友人處得知羞憤不已，家長獲悉後報警提告；桃園地院審理時，王男坦承犯行，法官審結依犯兒童及少年性剝削防制條例之散布少年性影像罪，判處有期徒刑1年，還可上訴。

檢警調查，24歲的王姓男子與未滿14歲的少女是朋友關係，王男明知少女未成年，去年5月10日前後，以不詳方式取得少女與其前男友之性愛影像，未經其同意，竟以通訊軟體LINE傳給友人觀看，以此方式散布性影像，少女經友人告知有此性愛影像散佈在朋友之間為此羞憤不已，憤而向家人哭訴，家人獲悉後報警提告。桃園地檢署檢察官調查後，將王男依違反兒童及少年性剝削防制條例案件起訴。

桃園地院審理時，王男坦承犯行不諱，檢方根據警方提供的雙方對話紀錄截圖、性影像截圖等佐證，認定王的自白與事實相符，其犯行應堪認定。

法官審酌，王明知少女為12歲以上未滿18歲以下之少年，竟將以不詳方式取得少女與其前男友性愛影像散布友人，對少女身心健全及人格發展均產生嚴重負面影響，惡性非輕，應予懲處；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，惟至今尚未與少女及與少女母親達成調解，法官審結依犯兒童及少年性剝削防制條例之散布少年性影像罪，判處有期徒刑1年，本案仍可上訴。

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