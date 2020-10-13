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桃園罷王總部二階段連署達標！3萬8888份連署書　今送市選委會

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▲霸王總部13日上午至桃園市選委會遞交罷免市議員王浩宇連署書。（圖／記者沈繼昌攝）

▲罷王總部13日上午至桃園市選委會遞交罷免市議員王浩宇連署書。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

罷免市議員王浩宇總部歷經2個月連署，13日前往桃園市選委會遞交罷免連署書，罷王總部執行長邱仁德表示，今日送件份數共計3萬8千888份，募集連署比罷免門檻3.2萬份高出約20%的安全量，總部志工趕在國慶連假前辛苦連署，總算完成連署造冊完成送件；桃園市選委會說，選委會將清點後送交中壢區戶政事務所進行最後連署名單確認。

▲罷王總部13日上午至桃園市選委會遞交罷免市議員王浩宇連署書，選委會人員出面接洽。（圖／記者沈繼昌攝）

▲罷王總部13日上午至桃園市選委會遞交罷免市議員王浩宇連署書，選委會人員出面接洽。（圖／記者沈繼昌攝）

罷王總部人員上午10時許將3萬8千888份聯署書送抵桃園市選委會，桃園警分局也派員到場維護秩序，選委會人員透露，收下連署書後直接清點約2至3天後送交負責的中壢區戶政事務所進行最後連署名單確認。

▲罷王總部13日上午至桃園市選委會遞交罷免市議員王浩宇連署書，執行長邱仁德發表看法。（圖／記者沈繼昌攝）

▲罷王總部13日上午至桃園市選委會遞交罷免市議員王浩宇連署書，執行長邱仁德發表看法。（圖／記者沈繼昌攝）

罷王總部執行長邱仁德指出，罷王連署早在九月底時連署書數量已達門檻，但為因應審核可能剔除部分連署書，因此直到12日仍持續募集連署，即便從國慶連假前總部志工馬不停蹄得趕工造冊，希望將辛苦蒐集的連署書妥善交給桃園市選委會。

邱仁德認為，最近有民眾提醒，有特定人士刻意送入大量格式或資料錯誤連署書，目的就是意圖惡搞罷免工作，幸虧有堅強志工團隊連夜排除，在時限前完成造冊，連署書最後送件總計3萬8千888份。

罷王發起人唐平榮也說，二階連署過程中遭遇許多阻礙，包括罷王看板被檢舉下架、布條遭惡意破壞，多個連署站點受到各種壓力關閉，甚至志工被王浩宇在臉書上公審訕笑，但大家都撐過來了，感謝不分黨派朋友們，在公開或私下協助，今天以超過法定門檻的20%送出連署書，總部有信心能夠一次通過二階連署審核，志工們會持續努力進行第三階段投票宣傳，期望第三階段罷免投票「罷罷罷罷」的決心，期許年底能讓中壢「倒宇天光」。

▲罷王總部13日上午至桃園市選委會遞交罷免市議員王浩宇連署書，桃園市選委會人員清點連署書。（圖／記者沈繼昌攝）

▲罷王總部13日上午至桃園市選委會遞交罷免市議員王浩宇連署書，桃園市選委會人員清點連署書。（圖／記者沈繼昌攝）

邱仁德強調，第二階段連署書法定門檻是3萬1千450份，他們今天送出連署書有3萬8千888份，總部已有備份；至於外界質疑份數是否足夠、是否需要補件，第一階段約淘汰率約8成，今天送出連署書數量應該不會有這麼高淘汰率，相信第二階段審核40天期限，連署書數量會達標。

此外，針對媒體詢問市議員王浩宇認為罷王是韓粉報復行動，邱仁德說，回應是要找有格調的問題，什麼叫做韓粉、什麼叫做罷免？他人就一定是什麼的群體，今天送出近4萬份連署書，這些都是韓粉嗎？只要支持罷免王的人，王都可以汙名化，講話根本毫無根據，只想挑起族群對立，王如果說的話有根據，就不會有這麼多人站出來要罷免他。

針對罷王總部送出連署書至選委會，王浩宇受訪時指出，6月6日杏仁哥跑來其服務處砸雞蛋，法院已經判決出爐，這是暴力與違法的行為，希望他們未來可以用比較和平理性的方式推動；罷免是民主社會權利，對他來說只能尊重，現階段的工作就是把議員的工作做好，繼續為中壢努力。

王浩宇認為，這是不是報復性罷免，相信社會能夠理解，事實上，每個議員本來就會有人滿意、有人不滿意，罷王包含國民黨的力量、韓國瑜的力量，大家都很明顯看到，包括韓國瑜的後援會不斷打擊他，但他都給予尊重，持續做好自己的工作。
 

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