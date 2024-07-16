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社會 社會焦點 保障人權

登山女神再戰公關女強人　控造假「人夫約泡」LINE對話

▲▼曾格爾與父親北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾格爾控告富商陳坤保與妻子岳啟儒涉嫌偽造LINE紀錄，檢察官調查後處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

有「登山女神」之稱的曾格爾，因和已婚富商陳坤保相約泡湯，逾越一般男女交往分際，被法院判曾女賠償陳妻岳啟儒30萬元，案件上訴二審中，曾女不滿岳女在訴訟期間提出的LINE對話證據疑遭變造，控告岳女和陳男涉嫌偽造文書、妨害名譽等罪，台北地檢署16日以罪嫌不足等理由，處分不起訴岳女與陳男。

仲誼公關公司負責人岳啟儒被稱為公關界女強人，因為她的iPad連動到丈夫陳坤保手機，因而發現陳坤保與曾格爾的親暱對話訊息，顯示2人曾在2022年8月29日，到三二行館SPA按摩並發生親密行為，岳啟儒依侵害配偶權提告求償，曾格爾的父親曾國良多次出面護女，雙方掀起一場訴訟大戰。

在民事侵權官司訴訟期間，曾格爾不斷透過臉書喊冤，質疑岳啟儒動用網軍抹黑她，之後又秀出1張自己與陳坤保等人一起用餐照，並寫出吃飯地址，曾父則懷疑陳坤保說要贊助女兒登山卻沒付錢，反而害女兒遇到仙人跳。

岳啟儒發現住處地址遭曾格爾po出，控告曾格爾和父親分別涉嫌妨害名譽、洩漏個資等4罪，案經檢察官調查後，以曾格爾不知道吃飯地點是岳啟儒的家，父女倆基於自身感受所抒發評論並無犯意等理由，先前已經處分不起訴。

曾格爾因堅稱陳坤保曾在LINE中提到要離婚了，但在岳啟儒提告侵權案所提的對話紀錄中遭刪除變造，控告岳啟儒和陳坤保涉嫌偽造文書與妨害名譽等罪，檢察官調查認為，相關對話已經時隔久遠，無從查證LINE對話截圖內容真假，陳坤保本人也不記得是否有刪除對話，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴岳啟儒與陳坤保。

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