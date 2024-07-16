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桃園臨時工猝死不單純　3室友霸凌毆打遭收押！1女交保

▲桃園市詹姓男子今年2月間在宿舍被發現猝死，檢警調查發現死者傷痕累累，循線查出龔姓等3名室友涉嫌凌虐，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

▲詹姓男子今年2月間在宿舍被發現猝死，檢警調查發現死者傷痕累累，循線查出龔姓等3名室友涉嫌凌虐，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區詹姓男子今年2月間在宿舍被發現猝死，3名室友辯稱他是走樓梯不慎摔倒致死，但警方察覺死者身上有多數陳舊傷痕，懷疑案情不單純，報請檢方相驗，檢察官率法醫相驗時察覺死者軀幹、頭部與四肢多處受傷，且內臟破裂導致大量內出血致死，3名室友在檢警偵訊時辯稱是意外，經專案小組調查，現場監視器被丟棄且3人供詞多處矛盾，檢方依傷害致死罪嫌且有串證之虞將龔姓、陳姓與宗姓男子向桃園地院聲押獲准，另同案邱姓女子則以3萬元交保候傳。

檢警調查，39歲的詹姓男子今年2月間被發現在八德區某處宿舍被發現猝死，八德警方到場後查出，死者有多處不明傷痕，報請桃園地檢署檢察官相驗，檢察官率法醫相驗時查出，死者身上有多處陳舊傷痕，身體軀幹、頭部等多處有擦挫傷勢，法醫解剖時發現其內臟破裂，導致腹腔大量出血，死因則是出血性休克。

八德警方7月上旬持桃園地院核發拘票，逮捕42歲龔男等4人到案，專案小組調查發現，死者與42歲龔姓男子、陳姓男子與宗姓男子等3人是某公司臨時工，且同為宿舍室友或鄰居關係，因詹男有身障礙病史，疑似常被龔、陳與宗男等人霸凌，甚至常常拳打腳踢，過程中邱姓女子亦曾參與，詹男於案發時疑似被龔男等人凌虐，走樓梯時因身體不適搖晃不慎摔下致死。

龔男等人察覺詹男摔下樓梯後昏迷，隨即將監視器摘下丟棄，向警方報案聲稱是意外。警方到場調查時，當下就發現監視器不翼而飛，懷疑案情不單純，報請檢方指揮偵辦。

檢方複訊時，龔男堅稱是意外，並否認毆打死者，後檢方提出關鍵證人指稱，才被突破心防，龔男等人坦承曾對死者有毆打、體罰等情事，其餘陳、宗男才陸續坦承曾凌虐過詹男，且曾丟棄房間監視器等犯行。但警方對死者詹男是被打死後推下樓梯佯稱意外，還是被凌虐後自己摔死，仍需要進一步釐清。

檢方認為龔男等人涉嫌重大，加上有滅證事實、串證之虞，依傷害致死罪嫌將龔姓、陳姓、宗姓男子向桃園地院聲押獲准，同案邱姓女子則以3萬元交保。

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